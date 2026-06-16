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Thể thao

MU ra giá bán Rashford

  • Thứ ba, 16/6/2026 21:46 (GMT+7)
  • 27 phút trước

MU chốt mức giá chuyển nhượng dành cho Marcus Rashford trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, nhưng kèm theo điều khoản đặc biệt.

Rashford có giá 40 triệu bảng.

Theo The Athletic, tiền đạo người Anh sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu bảng và mức giá này được áp dụng cho các đội bóng tại Premier League. Tuy nhiên, hai CLB không được hưởng điều kiện đó là Liverpool và Man City. Động thái của MU được xem là nỗ lực nhằm ngăn chặn khả năng Rashford gia nhập các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Tương lai của Rashford hiện trở nên rất khó đoán sau khi Barcelona quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt tiền đạo người Anh. Đội bóng xứ Catalonia chi tới 70 triệu bảng chiêu mộ Anthony Gordon, khiến Rashford không còn cơ hội ở lại Camp Nou.

Dù vậy, khả năng chân sút 28 tuổi tiếp tục gắn bó với MU được đánh giá không cao. Sau nhiều mùa giải thăng trầm và không còn giữ được vị thế bất khả xâm phạm trong đội hình, Rashford dường như đã sẵn sàng tìm bến đỗ mới. Với kinh nghiệm dày dạn tại Premier League cùng khả năng thi đấu đa dạng trên hàng công, Rashford vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn tại châu Âu. Mức giá 40 triệu bảng được xem là khá hấp dẫn.

Đáng chú ý, HLV Michael Carrick cũng sẵn sàng chào đón Rashford trở lại đội hình MU nếu không có CLB nào thật sự quan tâm. Trong màu áo "Quỷ đỏ", tiền đạo 28 tuổi đã ghi 87 bàn sau 287 trận tại Premier League.

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