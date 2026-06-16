Casemiro không có giá miễn phí

Inter Miami có thể phải trả thêm gần 1 triệu USD chỉ để giành quyền ký hợp đồng với Casemiro, trong khi MU không nhận được bất kỳ khoản nào từ số tiền này.

Casemiro có thể khiến Inter Miami mất 1 triệu USD tiền chuyển nhượng.

Theo Goal, tiền vệ người Brazil đạt thỏa thuận gia nhập Inter Miami sau khi khép lại hành trình cùng tuyển Brazil tại World Cup 2026. Tuy nhiên, trước khi hoàn tất thương vụ, đại diện bang Florida phải giải quyết rào cản mang tên "discovery rights", vốn là quy định đặc thù ở MLS.

LA Galaxy hiện nắm quyền ưu tiên đàm phán với Casemiro sau khi đăng ký sự quan tâm đến cầu thủ này trước Inter Miami. Theo luật của MLS, đội bóng nào đăng ký cầu thủ trước sẽ có quyền lợi đặc biệt trong quá trình thương lượng nếu ngôi sao đó muốn chuyển đến giải đấu.

Điều này đồng nghĩa Inter Miami phải đàm phán với LA Galaxy để mua lại quyền ưu tiên nói trên. Nguồn tin từ Anh cho biết đội bóng giàu thành tích của MLS yêu cầu khoảng 1 triệu USD (tương đương 750.000 bảng) để nhường lại quyền này.

Đáng chú ý, khoản tiền trên sẽ không thuộc về MU. Đây hoàn toàn là thỏa thuận nội bộ giữa hai CLB MLS nhằm giải quyết quyền ưu tiên chuyển nhượng.

Casemiro từng nhận được lời mời gia nhập LA Galaxy và có những cuộc trao đổi ban đầu với đội bóng. Tuy nhiên, sau thời gian cân nhắc cùng gia đình tại Miami, cựu ngôi sao Real Madrid được cho là quyết định chọn Inter Miami.

Casemiro vừa khép lại thời gian 4 năm tại MU sau khi đội chủ sân Old Trafford không kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng. Dù chia tay trong bối cảnh đội bóng trải qua nhiều biến động, tiền vệ 34 tuổi vẫn để lại dấu ấn khi ghi tới 9 bàn tại Premier League mùa vừa qua.