Casemiro sắp làm đồng đội Messi

Tiền vệ Casemiro đạt thỏa thuận sơ bộ để gia nhập Inter Miami với bản hợp đồng có thời hạn đến hết năm 2028.

Casemiro có thể chuyển tới Inter Miami trong thời gian tới

Mặc dù các điều khoản giữa cầu thủ và câu lạc bộ đã hoàn tất, thương vụ vẫn chưa thể chính thức công bố do vướng mắc về mặt tổ chức. Cụ thể, Inter Miami phải giải quyết vấn đề bồi thường với LA Galaxy, đội bóng hiện nắm giữ "Quyền ưu tiên đàm phán" (Discovery Rights) đối với Casemiro tại MLS.

"Quyền ưu tiên đàm phán" là một quy định đặc thù của bóng đá Mỹ. Theo đó, các câu lạc bộ tại MLS có thể ghi tên những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài vào một danh sách theo dõi đặc biệt.

Câu lạc bộ đầu tiên đăng ký một cầu thủ vào danh sách này sẽ được ưu tiên đàm phán nếu cầu thủ đó quyết định chuyển tới MLS. Trong trường hợp này, dù Inter Miami là đội đạt được thỏa thuận với Casemiro, họ vẫn phải trả một khoản phí cho LA Galaxy để mua lại quyền ưu tiên ký hợp đồng.

Việc chiêu mộ Casemiro nằm trong lộ trình nâng cấp đội hình của Inter Miami. Tuy nhiên, sự chậm trễ trong việc thanh toán khoản bồi thường cho LA Galaxy có thể khiến quá trình chuyển nhượng bị kéo dài.

Nếu rào cản pháp lý này sớm được dỡ bỏ, Casemiro sẽ chính thức gia nhập hàng ngũ những ngôi sao kỳ cựu đang quy tụ tại sân DRV PNK trong thời gian tới.

Những khoảnh khắc cuối cùng của Casemiro tại Old Trafford Chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest tại vòng 37 Premier League 2025/26 là lần cuối chúng ta thấy Casemiro thi đấu tại ''Nhà hát của những giấc mơ'' trong màu áo ''Quỷ đỏ''.