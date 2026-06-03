Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Tuyển Brazil bị đánh giá thấp

  • Thứ tư, 3/6/2026 17:06 (GMT+7)
  • 17:06 3/6/2026

Dù không được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch, Casemiro tin Brazil sẽ biến vị thế kẻ ngoài cuộc thành lợi thế lớn tại World Cup 2026.

Casemiro thừa nhận Brazil không được đánh giá cao.

"Chúng tôi không phải ứng viên số một. Dĩ nhiên, Brazil có phong độ tốt và sở hữu đội hình chất lượng với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Có thể lúc này chúng tôi bị đánh giá thấp hơn một vài đối thủ, nhưng toàn đội sẵn sàng. Điều quan trọng là bước vào giải đấu với trạng thái tốt nhất và tạo nên một kỳ World Cup đáng nhớ", Casemiro nhấn mạnh.

Tiền vệ kỳ cựu cũng đề cập đến giai đoạn nhiều biến động mà bóng đá Brazil trải qua thời gian qua. Theo anh, những thay đổi trên băng ghế huấn luyện cũng như ở cấp lãnh đạo Liên đoàn ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển.

"Đó là thời gian khó khăn. Chúng tôi thay huấn luyện viên, thay cả Chủ tịch và phải đối mặt với nhiều biến động. Ban huấn luyện mới chỉ làm việc cùng đội khoảng một năm và thực tế thời gian tập trung chỉ vào khoảng 40 ngày. Dù vậy, tôi tin Brazil đang bước vào World Cup với sự chuẩn bị tích cực", anh cho biết.

Tại World Cup 2026 diễn ra ở Bắc Mỹ, Brazil đặt mục tiêu chinh phục danh hiệu vô địch thế giới thứ 6 trong lịch sử, qua đó tiếp tục củng cố vị thế đội tuyển giàu thành tích nhất hành tinh. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Brazil xếp sau Tây Ban Nha, Pháp và Anh trong cuộc đua vô địch.

Selecao nằm ở bảng C cùng Morocco, Haiti và Scotland. Đây được xem là cơ hội để Casemiro cùng các đồng đội tạo bước đà thuận lợi trước khi bước vào những thử thách lớn hơn ở vòng knock-out.

Đức rũ sạch bụi công thần để lột xác tại World Cup 2026

Mười hai năm trước trên châu Mỹ, cụ thể là đất Brazil, đội tuyển Đức bước lên đỉnh thế giới bằng chức vô địch World Cup đầy thuyết phục sau khi hạ Brazil và Argentina.

30:1819 hôm qua

Điều khiến Ronaldo Brazil khác Messi và CR7

Với Alessandro Nesta, Ronaldo Nazario là cầu thủ duy nhất khiến ông rời sân và tự hỏi liệu mình còn có thể làm gì hơn để ngăn cản đối thủ.

32:1939 hôm qua

Casemiro tiếp tục thăng hoa khi lên tuyển Brazil

Rạng sáng 1/6, tuyển Brazil một lần nữa mang đến tín hiệu tích cực dưới thời Carlo Ancelotti khi đánh bại Panama với tỷ số 6-2 ở trận giao hữu diễn ra trên sân Maracana.

07:17 1/6/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Brazil Tuyển Brazil Brazil

    Đọc tiếp

    U19 Viet Nam de bep Myanmar hinh anh

    U19 Việt Nam đè bẹp Myanmar

    16 phút trước 18:03 4/6/2026

    0

    Chiều 4/6, U19 Việt Nam giành chiến thắng 5-0 trước Myanmar, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc tranh vé đi tiếp với Indonesia ở bảng A Giải U19 Đông Nam Á 2026.

    Thu mon MU tang gia manh hinh anh

    Thủ môn MU tăng giá mạnh

    31 phút trước 17:48 4/6/2026

    0

    Chỉ trong vòng một năm, sự nghiệp của thủ môn Senne Lammens đã có bước tiến vượt bậc cả về chuyên môn lẫn giá trị chuyển nhượng.

    Man City 'doa' kien Real Madrid hinh anh

    Man City 'dọa' kiện Real Madrid

    32 phút trước 17:47 4/6/2026

    0

    Manchester City đang xem xét các hành động pháp lý nhắm vào ứng viên chủ tịch Real Madrid, Enrique Riquelme, sau những tuyên bố vô căn cứ về tương lai Erling Haaland.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý