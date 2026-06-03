Tuyển Brazil bị đánh giá thấp

Dù không được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch, Casemiro tin Brazil sẽ biến vị thế kẻ ngoài cuộc thành lợi thế lớn tại World Cup 2026.

Casemiro thừa nhận Brazil không được đánh giá cao.

"Chúng tôi không phải ứng viên số một. Dĩ nhiên, Brazil có phong độ tốt và sở hữu đội hình chất lượng với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Có thể lúc này chúng tôi bị đánh giá thấp hơn một vài đối thủ, nhưng toàn đội sẵn sàng. Điều quan trọng là bước vào giải đấu với trạng thái tốt nhất và tạo nên một kỳ World Cup đáng nhớ", Casemiro nhấn mạnh.

Tiền vệ kỳ cựu cũng đề cập đến giai đoạn nhiều biến động mà bóng đá Brazil trải qua thời gian qua. Theo anh, những thay đổi trên băng ghế huấn luyện cũng như ở cấp lãnh đạo Liên đoàn ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển.

"Đó là thời gian khó khăn. Chúng tôi thay huấn luyện viên, thay cả Chủ tịch và phải đối mặt với nhiều biến động. Ban huấn luyện mới chỉ làm việc cùng đội khoảng một năm và thực tế thời gian tập trung chỉ vào khoảng 40 ngày. Dù vậy, tôi tin Brazil đang bước vào World Cup với sự chuẩn bị tích cực", anh cho biết.

Tại World Cup 2026 diễn ra ở Bắc Mỹ, Brazil đặt mục tiêu chinh phục danh hiệu vô địch thế giới thứ 6 trong lịch sử, qua đó tiếp tục củng cố vị thế đội tuyển giàu thành tích nhất hành tinh. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Brazil xếp sau Tây Ban Nha, Pháp và Anh trong cuộc đua vô địch.

Selecao nằm ở bảng C cùng Morocco, Haiti và Scotland. Đây được xem là cơ hội để Casemiro cùng các đồng đội tạo bước đà thuận lợi trước khi bước vào những thử thách lớn hơn ở vòng knock-out.