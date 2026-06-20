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Thể thao

Lịch thi đấu Premier League bị nghi dàn xếp để ưu ái MU, Arsenal

  • Thứ bảy, 20/6/2026 09:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lịch thi đấu Premier League 2026/27 vừa được công bố lập tức gây tranh cãi khi nhiều CĐV cho rằng Arsenal và MU được trao lợi thế lớn với chuỗi trận mở màn tương đối dễ thở.

Fan cho rằng MU, Arsenal được ưu ái.

Theo lịch thi đấu được công bố trên trang chủ, cả MU và Arsenal đều chạm trán các đội bóng tân binh ngay ở vòng đầu tiên. Nhà đương kim vô địch Arsenal khai màn mùa giải vào ngày 21/8 trên sân nhà bằng cuộc tiếp đón Coventry City của Frank Lampard.

Sau Coventry, thầy trò Mikel Arteta gặp Aston Villa, Chelsea, Sunderland, Brighton và Leeds trong những vòng tiếp. Các đối thủ tiếp theo của "Pháo thủ" trước tháng 11 gồm Nottingham Forest, Everton, Liverpool và Hull City.

Trong khi đó, MU gặp tân binh Hull City ở trận ra quân. Sau đó, "Quỷ đỏ" tiếp tục đối đầu một đội mới lên hạng khác là Ipswich Town trước khi chạm trán Everton và Fulham. Trận derby Manchester vào ngày 12/9 lần đầu tiên diễn ra mà không có sự góp mặt của Pep Guardiola bên phía Man City kể từ năm 2016.

Đáng chú ý, lịch thi đấu của MU được đánh giá sẽ khó khăn hơn kể từ tháng 10, đặc biệt khi đội bóng phải căng sức trên nhiều đấu trường sau khi trở lại Champions League.

MU, Arsenal anh 1

Lịch thi đấu vòng khai màn Premier League 2026/27.

Cách sắp xếp của ban tổ chức khiến nhiều người hâm mộ đặt dấu hỏi về tính công bằng của lịch thi đấu. Trên mạng xã hội, hàng loạt ý kiến cho rằng Arsenal và MU được tạo điều kiện thuận lợi để khởi đầu mùa giải.

Một CĐV viết: "Premier League lại bị sắp đặt rồi, nhìn lịch thi đấu của MU mà xem". Người khác bình luận: "MU lúc nào cũng được xếp lịch dễ". Trong khi đó, một "fan" mỉa mai: “Arsenal gặp Coventry trên sân nhà ở trận mở màn? Nếu có khái niệm lịch thi đấu được dàn xếp thì đây chính là ví dụ".

Dù những cáo buộc này không có bằng chứng cụ thể, làn sóng tranh cãi vẫn đang lan rộng khi mùa giải mới còn chưa bắt đầu.

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Minh Nghi

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