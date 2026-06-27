Sao MU bật khóc khi rời sân bằng cáng

Manuel Ugarte không cầm được nước mắt khi dính chấn thương đầu gối và phải rời sân bằng cáng trong trận Uruguay quyết đấu Tây Ban Nha tại World Cup 2026.

Ugarte bật khóc khi rời sân. Ảnh: Reuters.

Manuel Ugarte khiến người hâm mộ Manchester United và Uruguay lo lắng khi gặp chấn thương nghiêm trọng ở trận gặp Tây Ban Nha thuộc lượt cuối bảng H World Cup 2026 sáng 27/6.

Tiền vệ 25 tuổi đá chính trong trận đấu mang ý nghĩa sống còn với Uruguay. Tuy nhiên, ngay trước khi hiệp một khép lại, anh gặp tai nạn hy hữu khi cùng Rodrigo Bentancur và Mathias Olivera lao vào tranh chấp với Pedri.

Sau khi tiền vệ Tây Ban Nha kịp chuyền bóng, Ugarte vô tình va chạm mạnh với Olivera. Chân của anh bị mắc xuống mặt cỏ, khiến đầu gối chịu lực lớn. Ugarte lập tức nằm sân trong đau đớn và cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế.

Tiền vệ thuộc biên chế Manchester United không thể tự đứng dậy và buộc phải rời sân bằng cáng. Trong lúc được đưa vào đường hầm, Ugarte lấy áo che kín mặt và liên tục lau nước mắt, hình ảnh cho thấy nỗi thất vọng của cầu thủ này trước nguy cơ phải chia tay giải đấu vì chấn thương.

Tình huống còn gây tranh cãi khi các cầu thủ Uruguay ra hiệu yêu cầu Tây Ban Nha đưa bóng ra ngoài biên để đội ngũ y tế vào sân. Tuy nhiên, đối thủ vẫn tiếp tục triển khai tấn công và tận dụng sai lầm của thủ môn Fernando Muslera để mở tỷ số.

Alex Baena dứt điểm không quá hiểm nhưng Muslera bắt bóng lỗi, khiến Uruguay nhận bàn thua đúng vào thời điểm tinh thần đội bóng đang bị ảnh hưởng bởi chấn thương của Ugarte.

Sai lầm tai hại khiến thủ thành 40 tuổi bị thay ra ngay sau giờ nghỉ. Trong khi đó, mức độ chấn thương của Ugarte vẫn chưa được công bố, nhưng hình ảnh tiền vệ này bật khóc khi rời sân đã làm dấy lên nỗi lo lớn cho Uruguay cũng như Manchester United trước giai đoạn quyết định của mùa giải.

Doue ấn định thắng lợi cho tuyển Pháp Rạng sáng 27/6, Doue có pha đánh đầu ấn định tỷ số 4-1 trước Na Uy ở lượt trận cuối bảng I World Cup 2026.