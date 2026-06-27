Cửa hàng ở Hàn Quốc treo biển cấm HLV Hong Myung-bo

HLV Hong Myung-bo đối mặt làn sóng chỉ trích dữ dội sau thất bại gây sốc 0-1 của Hàn Quốc trước Nam Phi ở lượt trận cuối bảng A World Cup 2026 hôm 25/6.

HLV Hong Myung-bo chịu sức ép lớn. Ảnh: Reuters.

Không chỉ thất vọng vì kết quả, người hâm mộ Hàn Quốc còn tức giận trước màn trình diễn bạc nhược của đội nhà. Dù kiểm soát bóng vượt trội, các học trò của Hong Myung-bo gần như không tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm nào. Bên cạnh đó, quyết định để đội trưởng Son Heung-min ngồi dự bị ngay từ đầu của HLV Hong cũng vấp phải nhiều chỉ trích.

Tại Hàn Quốc, người hâm mộ gửi một bản kiến nghị yêu cầu sa thải HLV Hong sau giải đấu. Bản kiến nghị cho rằng quá trình bổ nhiệm ông ngay từ đầu đã tồn tại nhiều sai sót về thủ tục, đồng thời chỉ trích việc Hàn Quốc sở hữu một trong những đội hình mạnh nhất lịch sử nhưng vẫn chỉ thắng một và thua hai trận ở vòng bảng. Người hâm mộ cũng kêu gọi cải tổ toàn diện Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Một cửa hàng cấm HLV Hong vào cửa.

Đáng chú ý, một bức ảnh được chia sẻ rộng rãi trên X cho thấy một cửa hàng tiện lợi tại Hàn Quốc treo thông báo với nội dung cấm HLV Hong vào cửa. Hình ảnh nhanh chóng gây tranh luận, phản ánh mức độ thất vọng của một bộ phận người hâm mộ sau màn trình diễn đáng quên của đội tuyển.

Về phần mình, HLV Hong nhận toàn bộ trách nhiệm sau thất bại. Cựu đội trưởng từng góp công đưa Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002 thừa nhận ông đã đưa ra những lựa chọn sai lầm. Chiến lược gia này giải thích rằng ông muốn giữ Son để khai thác khoảng trống khi hàng thủ Nam Phi xuống sức ở cuối trận, nhưng kế hoạch đã không phát huy hiệu quả.

Tuyển Hàn Quốc vẫn còn hy vọng lọt vào vòng 1/16 nếu nằm trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Nếu giành quyền đi tiếp, đại diện châu Á nhiều khả năng sẽ chạm trán Ai Cập của Mohamed Salah.

Highlights Nam Phi 1-0 Hàn Quốc Sáng 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó chính thức đoạt vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.