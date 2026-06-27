Đại chiến Tây Ban Nha - Uruguay nguy cơ bị hoãn

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Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Uruguay nguy cơ bị hoãn. Ảnh: Reuters.
Theo dự báo khí tượng, khu vực sân Guadalajara sẽ hứng chịu mưa lớn kèm dông từ khoảng 16h đến 22h ngày 27/6 (giờ địa phương), đúng vào thời điểm trận đấu diễn ra lúc 18h. Hiện tượng này được cho là chịu ảnh hưởng từ các dải mây của Áp thấp nhiệt đới số 11 hoạt động trên bờ biển Thái Bình Dương của Mexico. Lượng mưa được dự báo có thể lên tới 30 mm, đủ để tạo ra những cơn mưa xối xả nếu tập trung trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, mối lo lớn nhất không nằm ở lượng mưa mà là nguy cơ sét đánh. Theo quy định của FIFA tại World Cup 2026, trận đấu sẽ bị tạm dừng nếu hệ thống giám sát phát hiện sét trong phạm vi an toàn quanh sân.
Riêng các trận đấu tổ chức tại Mexico, bán kính cảnh báo được mở rộng lên 15 km và được áp dụng nếu xuất hiện sét trong vòng một giờ trước giờ bóng lăn. Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Giám đốc Điều hành trận đấu của FIFA.
Nếu phát hiện sét trong khu vực quy định, các cầu thủ sẽ lập tức rời sân đến nơi trú ẩn. Trận đấu chỉ được tiếp tục sau ít nhất 30 phút kể từ lần ghi nhận tia sét cuối cùng. Nếu tiếp tục có sét xuất hiện trong khoảng thời gian này, đồng hồ sẽ được tính lại từ đầu, khiến thời gian hoãn có thể kéo dài nhiều giờ, tương tự trận Pháp gặp Iraq trước đó.
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