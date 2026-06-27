FIFA từ chối tổ chức mặc niệm mẹ HLV Deschamps

FIFA không chấp thuận đề nghị của tuyển Pháp về việc đeo băng đen tưởng niệm mẹ HLV Didier Deschamps trong trận gặp Na Uy tại World Cup 2026.

Trợ lý Guy Stephan cùng toàn đội mang đến một bó hoa chia buồn với sự ra đi của mẹ HLV Deschamps. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 27/6, đội tuyển Pháp bước vào lượt trận cuối bảng I World Cup 2026 trong hoàn cảnh đặc biệt khi HLV Didier Deschamps phải trở về quê nhà để chịu tang mẹ. Sự vắng mặt của nhà cầm quân 57 tuổi tạo nên khoảng lặng về mặt tinh thần với "Les Bleus", nhưng điều gây tranh cãi hơn là quyết định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trước giờ bóng lăn.

Theo truyền thông Pháp, Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) đã đề nghị FIFA cho phép toàn đội đeo băng đen để tưởng nhớ mẹ của Deschamps. Tuy nhiên, cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã từ chối yêu cầu này.

Ban đầu, FFF còn thông báo sẽ tổ chức một phút mặc niệm trước trận đấu. Tuy nhiên, liên đoàn sau đó phải đính chính vì FIFA đã dành nghi thức tưởng niệm để tri ân các nạn nhân trong trận động đất tại Venezuela.

Không chỉ bác bỏ đề xuất mặc niệm, FIFA cũng không chấp nhận yêu cầu thứ hai về việc cho các cầu thủ Pháp đeo băng đen, khiến quyết định này trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận.

Trong thời gian Deschamps vắng mặt, trợ lý Guy Stephan là người trực tiếp chỉ đạo tuyển Pháp. Dù chịu tổn thất lớn về mặt tinh thần, đội bóng áo lam đã sớm giành quyền vào vòng knock-out nên không chịu áp lực về tấm vé đi tiếp.

Dù vậy, nhà vô địch World Cup 2018 vẫn chơi lấn lướt toàn diện trong ngày Na Uy thay đổi gần như toàn bộ đội hình xuất phát. Kết quả chung cuộc, Pháp giành chiến thắng 4-1 với cú hat-trick của Ousmane Dembele. Với việc giữ ngôi đầu bảng I, Pháp đang tạo lợi thế trên hành trình hướng tới chức vô địch World Cup thứ ba trong lịch sử.

Didier Deschamps dẫn dắt tuyển Pháp từ năm 2012, giúp đội đăng quang World Cup 2018 và vào chung kết giải đấu năm 2022.

Dembele mở tỷ số 1-0 cho tuyển Pháp Rạng sáng 27/6, Ousmane Dembele có pha xử lý khéo léo, đưa tuyển Pháp vươn lên dẫn 1-0 trước Na Uy ở trận quyết định ngôi đầu bảng I World Cup 2026.