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Thể thao World Cup 2026

MU đón tin dữ từ World Cup 2026

  • Thứ bảy, 27/6/2026 18:19 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Chấn thương đầu gối nghiêm trọng của Manuel Ugarte khiến MU thấp thỏm bởi nó có thể làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của CLB này.

Ugarte (số 5) đẩy MU vào thế khó.

Sự cố xảy ra ở phút 44 trong trận Uruguay thua Tây Ban Nha 0-1 thuộc bảng H World Cup 2026 sáng 27/6. Ugarte va chạm với đồng đội Mathias Olivera, tư thế tiếp đất sai khiến đầu gối bị xoắn mạnh. Anh lập tức nằm sân đau đớn trước khi được đưa ra ngoài bằng cáng.

Trước thời điểm chấn thương, Ugarte thi đấu ấn tượng với khả năng tranh chấp mạnh mẽ, liên tiếp giành chiến thắng trong các pha đấu tay đôi. Tuy nhiên, tất cả nhanh chóng khép lại bằng khoảnh khắc định mệnh, khiến Uruguay cũng dừng bước ngay từ vòng bảng.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, ban lãnh đạo MU cực kỳ lo ngại về mức độ nghiêm trọng của chấn thương. CLB hiện chờ kết quả kiểm tra y tế chi tiết để xác định có tổn thương dây chằng hay không, trong khi khả năng cao cầu thủ phải tiến hành phẫu thuật.

Điều đó khiến kế hoạch chuyển nhượng hè 2026 của MU rơi vào thế bị động. Ugarte được xem là một trong những tài sản có thể bán nhằm gây quỹ cho cuộc tái thiết hàng tiền vệ. Tuy nhiên, chấn thương dài hạn của Ugarte khiến cuộc đàm phán với các CLB quan tâm khả năng bị đình trệ.

Ugarte sẽ sớm bước vào loạt kiểm tra chuyên sâu trong tuần tới. Kết quả cuối cùng sẽ quyết định liệu anh phải nghỉ thi đấu dài hạn hay có thể trở lại trong vài tháng tới. Nếu không thể bán đứt Ugarte, kế hoạch nâng cấp hàng tiền vệ của "Quỷ đỏ" sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Video Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Uruguay Sáng 27/6, Baena ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha trước Uruguay sau sai lầm của thủ thành Muslera ở lượt đấu cuối bảng H World Cup 2026.

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Minh Nghi

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