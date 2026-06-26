Cựu sao MU tuyệt vọng vì tưởng bị loại khỏi World Cup

Anthony Elanga khiến HLV Graham Potter bật cười khi không biết trận hòa Nhật Bản đủ giúp Thụy Điển giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.

Elanga tuyệt vọng vì nghĩ rằng phải chia tay World Cup. Ảnh: Reuters.

Sáng 26/6, Anthony Elanga trở thành tâm điểm sau trận hòa 1-1 giữa Thụy Điển và Nhật Bản tại lượt cuối bảng F World Cup 2026, không phải vì bàn gỡ hoà đẹp mắt mà bởi phản ứng đầy bất ngờ sau tiếng còi mãn cuộc.

Chính cú cứa lòng từ xa của cựu cầu thủ Manchester United giúp Thụy Điển giữ lại một điểm quý giá. Kết quả này cũng đủ để đội bóng Bắc Âu giành quyền vào vòng 32 đội với tư cách một trong tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Thế nhưng, Elanga lại không nhận ra điều đó.

Ống kính truyền hình ghi lại cảnh tiền vệ sinh năm 2002 ngồi thất thần bên sân, liên tục lắc đầu, vung tay đầy bực tức rồi ôm mặt trong thất vọng, vì nghĩ rằng đội nhà đã bị loại khỏi giải đấu.

Sau trận, HLV Graham Potter tiết lộ cũng bất ngờ trước phản ứng của học trò. Nhà cầm quân người Anh hài hước cho biết mọi chuyện giờ đã được lý giải và đùa rằng Elanga hẳn đang nghĩ đến điều gì khác.

HLV Potter cũng bày tỏ sự cảm thông với cậu học trò dù không thể hiểu vì sao anh lại nhầm lẫn về cục diện bảng đấu.

Bàn thắng vào lưới Nhật Bản cũng là pha lập công thứ hai của Elanga tại World Cup 2026, giúp anh vượt qua Alexander Isak và Viktor Gyokeres để trở thành chân sút số một của Thụy Điển tại giải năm nay. Trước đó, ngôi sao 24 tuổi cũng ghi bàn trong trận thua 1-5 trước Hà Lan.

Với 4 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại bằng 0, Thụy Điển chính thức góp mặt ở vòng knock-out. Trong khi đó, cuộc cạnh tranh giữa các đội xếp thứ ba vẫn diễn ra căng thẳng.

Scotland là một trong những đội chịu nhiều sức ép nhất khi liên tiếp đón nhận những kết quả bất lợi từ các bảng đấu khác, khiến nguy cơ bị loại ngày càng hiện hữu.

Bàn gỡ hòa 1-1 của Thụy Điển trước Nhật Bản Anthony Elanga có pha dứt điểm đẹp mắt cân bằng tỷ số 1-1 cho Thụy Điển trước Nhật Bản tại lượt cuối bảng F sáng 26/6.