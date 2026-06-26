Khoảnh khắc World Cup: Nhật Bản xứng danh anh cả châu Á

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Ở trận đấu diễn ra vào khung 3h sáng 26/6, Ecuador tạo địa chấn tại World Cup 2026 khi ngược dòng hạ Đức 2-1 tại bảng E. Dù Leroy Sane ghi bàn sớm, Nilson Angulo và Gonzalo Plata đã tỏa sáng giúp đại diện Nam Mỹ giành 3 điểm lịch sử. Chiến thắng nghẹt thở này đưa thầy trò Sebastian Beccacece chính thức lọt vào vòng 32 đội với tư cách một trong 8 đội hạng ba có thành tích tốt sau vòng bảng.
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Tương phản với niềm hạnh phúc của Ecuador là màn trình diễn nhạt nhòa từ tuyển Đức. Dù ra sân bằng đội hình gần như mạnh nhất và sớm mở tỷ số, tuy nhiên, đoàn quân của Julian Nagelsmann vẫn gục ngã đầy bất ngờ. Lối chơi thiếu sức sống cùng thái độ thi đấu hời hợt gióng lên hồi chuông cảnh báo cho "Die Mannschaft", trong bối cảnh vòng 32 đội đang tới gần.
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Ở trận đấu còn lại của bảng E diễn ra cùng giờ, Bờ Biển Ngà chính thức tiến vào vòng 32 đội World Cup 2026 dưới tư cách đội nhì bảng sau khi đánh bại Curacao với tỷ số 2-0. Nicolas Pepe tỏa sáng với cú đúp bàn thắng ở các phút 7 và 64, mang đến niềm vui cho đại diện châu Phi.
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Curacao khép lại hành trình lịch sử đầy tự hào tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ dù chỉ bỏ túi vỏn vẹn 1 điểm. Đây là bước đệm quý giá, khẳng định vị thế bóng đá vùng Caribbean trên bản đồ toàn cầu tại kỳ World Cup 2026 đầu tiên này. Người hâm mộ vẫn dành cho các cầu thủ áo xanh những tràng pháo tay sau khi trận đấu với Bờ Biển Ngà kết thúc.
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Ở loạt trận diễn ra vào khung 6h, Hà Lan chính thức giành ngôi nhất bảng F World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 3-1 Tunisia. Những bàn thắng sớm của Brian Brobbey cùng pha phản lưới từ Ellyes Skhiri giúp "Cơn lốc màu da cam" áp đảo hoàn toàn. Dù đối thủ rút ngắn tỷ số, Van Hecke vẫn kịp thời ghi bàn, ấn định thắng lợi cho thầy trò Ronald Koeman trong hiệp hai. Kết quả này đưa Hà Lan vào vòng 32 đội gặp Morocco vào ngày 30/6 tới, đồng thời tiễn đại diện Bắc Phi về nước.
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Tunisia rời World Cup 2026 trong nỗi tủi hổ tột cùng. Trận thua 1-3 Hà Lan phơi bày rõ sự rệu rã của đại diện Bắc Phi. Những bê bối thượng tầng cộng thêm mâu thuẫn nội bộ bóp nghẹt hoàn toàn ý chí của các cầu thủ áo trắng. Tập thể này để lại dư âm cay đắng về một chặng đường đầy giông bão.
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Ở trận đấu cùng giờ, Nhật Bản chính thức tiến vào vòng 32 đội World Cup 2026 với tư cách nhì bảng F sau trận hòa 1-1 với Thụy Điển. Daizen Maeda mở tỷ số ở phút 56, tuy nhiên, Anthony Elanga đã nhanh chóng gỡ hòa cho đại diện Bắc Âu. Kết quả này đưa "Samurai Xanh" đối đầu Brazil vào ngày 30/6 tới.
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Kết thúc bảng F ở vị trí thứ ba, Thụy Điển chính thức góp mặt tại vòng đấu loại trực tiếp. Bàn gỡ hòa quý giá từ Anthony Elanga ở phút 62 giúp thầy trò Graham Potter giành điểm số thứ 4 mang tính bản lề. Nhờ hiệu số tương đối tốt, Alexander Isak cùng các đồng đội giành quyền đi tiếp thông qua suất dành cho đội hạng ba có thành tích tốt nhất.
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Ở loạt trận cuối cùng trong ngày 26/6 diễn ra vào lúc 9h, tại bảng D, Thổ Nhĩ Kỳ chia tay World Cup 2026 bằng trận thắng 3-2 chủ nhà Mỹ sau màn rượt đuổi hấp dẫn. Arda Guler, Baris Alper Yilmaz và Kaan Ayhan là những người điền tên lên bảng điện tử, giúp đại diện châu Âu thắng ngược nghẹt thở.
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Ở trận đấu diễn ra cùng giờ tại bảng D, Australia và Paraguay dắt tay nhau đi tiếp sau trận hòa 0-0. Trong thế trận thận trọng, các ngôi sao như Irankunda hay Julio Enciso đều bất lực. Kết quả này giúp Australia chính thức tiến vào vòng 32 đội với tư cách nhì bảng. Paraguay cũng đi tiếp nhờ suất dành cho đội hạng ba có thành tích xuất sắc.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.