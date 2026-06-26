Khoảnh khắc World Cup: Nhật Bản xứng danh anh cả châu Á

Ở trận đấu còn lại của bảng E diễn ra cùng giờ, Bờ Biển Ngà chính thức tiến vào vòng 32 đội World Cup 2026 dưới tư cách đội nhì bảng sau khi đánh bại Curacao với tỷ số 2-0. Nicolas Pepe tỏa sáng với cú đúp bàn thắng ở các phút 7 và 64, mang đến niềm vui cho đại diện châu Phi.