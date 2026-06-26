Đội bị loại khỏi World Cup vẫn nhận khoản thưởng khổng lồ

FIFA công bố mức thưởng World Cup 2026, trong đó ngay cả các đội bị loại từ vòng bảng cũng nhận hàng triệu USD.

Thổ Nhĩ Kỳ bị loại sớm đầy đáng tiếc. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 không chỉ là cuộc cạnh tranh danh dự trên sân cỏ, mà còn là một “cơn mưa tiền thưởng” thực sự cho tất cả đội tuyển tham dự. Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố tổng quỹ thưởng lên tới 655 triệu USD , tăng 50% so với kỳ World Cup trước, trải đều từ vòng bảng đến trận chung kết.

Ngay cả những đội dừng bước sớm cũng không ra về tay trắng. Các đội bị loại ngay vòng bảng vẫn nhận 9 triệu USD tiền thưởng. Đây được xem là mức “thù lao” lớn, đủ để giúp nhiều liên đoàn trang trải chi phí và đầu tư cho chu kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, khoảng cách tài chính bắt đầu nới rộng rõ rệt sau vòng bảng.

Những đội vượt qua giai đoạn đầu và giành vé vào vòng 32 đội chắc chắn bỏ túi ít nhất 11 triệu USD . Đây là cột mốc quan trọng về tài chính khi mỗi trận thắng ở vòng knock-out tiếp theo sẽ mở ra những nấc thưởng cao hơn đáng kể.

Từ vòng 1/8 trở đi, giá trị tiền thưởng tăng mạnh, phản ánh mức độ cạnh tranh khốc liệt. Các đội lọt vào nhóm 9-16 đội nhận 15 triệu USD , trong khi top 8 chạm mốc 19 triệu USD . Bán kết và chung kết là nơi những con số bùng nổ. Đội hạng ba nhận 29 triệu USD , á quân 33 triệu USD , còn nhà vô địch World Cup 2026 sẽ thu về 50 triệu USD .

Khoảng cách giữa “ra về sớm” và “đi sâu” vì thế trở nên khổng lồ. Một đội dừng ở vòng bảng chỉ nhận chưa bằng 1/5 so với so với nhà vô địch. Điều đó khiến mỗi trận đấu knock-out trở thành cuộc chiến không chỉ vì vinh quang, mà còn vì hàng triệu USD thưởng tăng dần theo từng bước tiến.

Thổ Nhĩ Kỳ vươn lên dẫn trước Mỹ 2-1 Orkun Kokcu có mặt đúng lúc dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 vào lưới đội chủ nhà Mỹ ở lượt trận cuối bảng D World Cup 2026 hôm 26/6.