Kết quả khiến Hàn Quốc run rẩy ở World Cup 2026

Sáng 26/6, Paraguay và Australia vẫn cầm chân nhau với tỷ số 0-0 thuộc lượt cuối bảng F World Cup 2026.

Australia và Paraguay dắt tay nhau đi tiếp.

Kết quả trên đẩy tuyển Hàn Quốc vào tình thế bất lợi. Đại diện châu Á chỉ có 3 điểm cùng hiệu số -1, qua đó nguy cơ cao bị đẩy khỏi nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt khi các bảng đấu khác lần lượt khép lại.

Trên sân Santa Clara, cả Paraguay lẫn Australia đều không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Hai đội duy trì tốc độ tốt ở khu vực giữa sân, liên tục tổ chức những pha lên bóng nhanh nhưng thiếu sự sắc bén trong những tình huống quyết định. Khi tiếp cận vùng cấm, các pha xử lý cuối cùng đều thiếu chính xác.

Australia chủ động hơn trong giai đoạn đầu. Ngay phút thứ 4, Jackson Irvine có cơ hội mở tỷ số nhưng không thể đánh bại thủ môn đối phương.

Đến phút thứ 9, Aiden O'Neill thử vận may bằng cú sút xa nhưng bóng đi vọt xà. Tuy nhiên, đó cũng là những tình huống đáng chú ý hiếm hoi của đại diện châu Đại Dương trong hiệp một.

Paraguay lựa chọn lối chơi chắc chắn và không ngần ngại va chạm để bẻ gãy các đợt tấn công của đối thủ. Đội bóng Nam Mỹ không vội vàng bởi một kết quả hòa đủ mang lại lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Sau giờ nghỉ, thế trận cởi mở hơn. Paraguay có cú sút trúng đích đầu tiên ở phút 51 nhưng không thắng được Patrick Beach. Phía Australia cũng tạo ra vài pha hãm thành đáng chú ý, song các chân sút áo vàng đều xử lý thiếu chính xác ở thời điểm quyết định.

Với kết quả hòa 0-0, Mỹ và Australia giành 2 vé trực tiếp vào vòng knock-out. Trong khi đó, Paraguay đứng thứ 3 và cũng chính thức vượt qua vòng bảng nhờ nằm trong top 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt.