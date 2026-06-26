Lộ diện đối thủ của Mỹ ở vòng 32 đội World Cup 2026

ĐT Mỹ sớm xác định Bosnia & Herzegovina là đối thủ tại vòng 32 đội World Cup 2026, qua đó có điều kiện xoay tua lực lượng ở trận cuối vòng bảng gặp Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuyển Mỹ sớm biết đối thủ sẽ gặp ở vòng 32 đội. Ảnh: Reuters.

Bosnia & Herzegovina chính thức giành vé vào vòng 32 đội World Cup 2026 sau chiến thắng 3-1 trước Qatar ở lượt cuối bảng B. Với 4 điểm cùng hiệu số -1, đại diện châu Âu khép lại vòng bảng ở vị trí thứ ba nhưng vẫn nằm trong nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất để đi tiếp.

Kết quả này đồng thời xác định Bosnia sẽ là đối thủ của tuyển Mỹ ở vòng knock-out đầu tiên. Trận đấu dự kiến diễn ra tại Santa Clara vào ngày 2/7.

Theo thể thức World Cup 2026, việc ghép cặp giữa các đội nhất bảng và các đội hạng ba phụ thuộc vào tổ hợp những bảng có đội đứng thứ ba vượt qua vòng bảng. Có tới 495 kịch bản khác nhau được FIFA xây dựng.

Tuy nhiên, sau khi Thụy Điển và Ecuador cũng giành quyền đi tiếp, hơn 80% số phương án đã bị loại bỏ, giúp cặp đấu giữa Mỹ và Bosnia được xác định sớm.

Trong khi đó, tuyển Mỹ đã chắc chắn đứng đầu bảng D sau hai chiến thắng liên tiếp trước Paraguay và Australia. Đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino biết trước đối thủ trước khi bước vào trận cuối vòng bảng gặp Thổ Nhĩ Kỳ trên sân SoFi ở Inglewood.

Việc không còn áp lực về kết quả giúp chiến lược gia người Argentina mạnh dạn xoay tua đội hình. Bốn cầu thủ đã nhận một thẻ vàng gồm Antonee Robinson, Folarin Balogun, Chris Richards và Tyler Adams đều được cất trên ghế dự bị nhằm tránh nguy cơ bị treo giò ở vòng 32 đội nếu nhận thêm thẻ.

Bên cạnh đó, đội trưởng Christian Pulisic cũng được nghỉ ngơi để hồi phục vấn đề ở bắp chân đã đeo bám anh từ đầu giải. Quyết định của Pochettino cho thấy tuyển Mỹ ưu tiên bảo toàn lực lượng, hướng đến màn chạm trán Bosnia & Herzegovina với đội hình mạnh nhất.

Ecuador bất ngờ vươn lên dẫn Đức 2-1 Gonzalo Plata đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-1 vào lưới Đức ở lượt đấu cuối bảng E World Cup 2026 sáng 26/6.