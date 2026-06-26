Bàn thắng phút 90+8 giúp Thổ Nhĩ Kỳ hạ gục tuyển Mỹ

Sáng 26/6, Thổ Nhĩ Kỳ khép lại World Cup 2026 bằng chiến thắng cảm xúc 3-2 trước chủ nhà Mỹ ở lượt trận cuối bảng D.

Thổ Nhĩ Kỳ (áo trắng) bất ngờ thắng Mỹ ở lượt cuối bảng D World Cup 2026.

Trước giờ bóng lăn, hai đội bước vào trận đấu với tâm thế hoàn toàn trái ngược. Mỹ sớm giành vé vào vòng knock-out sau 2 chiến thắng liên tiếp. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ không còn cơ hội đi tiếp sau thất bại trước Australia và Paraguay.

Đội chủ nhà nhập cuộc như mơ khi Trusty mở tỷ số ngay phút thứ 3 từ một tình huống phạt góc. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng đáp trả. Phút 10, Arda Guler thoát xuống dứt điểm lạnh lùng, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Thế trận diễn ra hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng liên tục. Đến phút 31, Guler tiếp tục tỏa sáng với đường căng ngang thuận lợi để Orkun Kokcu đệm bóng cận thành, giúp Thổ Nhĩ Kỳ dẫn ngược 2-1 trước khi hiệp một khép lại.

Sau giờ nghỉ, Mỹ gia tăng sức ép và nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 49, Berhalter tận dụng tình huống bóng bật ra trước vòng cấm để tung cú sút một chạm hiểm hóc, quân bình tỷ số 2-2.

Chiến thắng giàu cảm xúc của Thổ Nhĩ Kỳ.

Khoảng thời gian còn lại, đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tiếp tạo ra sóng gió. Christian Pulisic sau khi vào sân từ ghế dự bị mang đến sức sống mới cho hàng công với nhiều pha đột phá nguy hiểm, nhưng thủ môn Ugurcan Cakir thi đấu xuất thần, liên tục từ chối các cơ hội của Mỹ.

Khi tất cả đều nghĩ trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa, kịch tính bất ngờ xuất hiện ở phút bù giờ thứ 8. Từ một tình huống lộn xộn trong vùng cấm, bóng bật ra đúng vị trí của Ayhan và hậu vệ này không bỏ lỡ cơ hội tung cú dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 3-2 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Ba điểm không thể giúp Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi số phận khi họ vẫn dừng bước ngay từ vòng bảng. Tuy nhiên, màn ngược dòng trước đội chủ nhà giúp thầy trò HLV Vincenzo Montella khép lại kỳ World Cup bằng một chiến thắng giàu cảm xúc, thay vì rời giải trong cảnh trắng tay.