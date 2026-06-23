Đội châu Á đầu tiên bị loại khỏi World Cup 2026

Sau Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ và Tunisia, tới lượt Jordan bị loại dù còn một trận chưa đấu tại vòng bảng World Cup 2026.

Jordan có trận đấu không tồi trước Algeria.

Sau 2 lượt trận bảng J, Jordan chưa giành điểm do để thua Áo, Algeria với tỷ số lần lượt là 1-3 và 1-2. Kết quả này khiến "The Chivalrous Ones" hết hy vọng vào vòng trong. Ngay trong lần đầu dự World Cup, Jordan không thể làm nên bất ngờ.

Ở lượt trận cuối, Jordan đối đầu Argentina vào ngày 28/6. Ngay cả khi làm nên điều không tưởng, đó là thắng đậm đương kim vô địch thế giới, thầy trò HLV Jamal Sellami vẫn chắc chắn đứng cuối bảng, do kém Áo, Algeria thành tích đối đầu. Đây là yếu tố được xét đến chỉ sau điểm tại giải đấu năm nay.

Thực tế, Jordan chơi không tệ trước Algeria sáng 23/6. Ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân San Francisco, hai đội nhập cuộc với tốc độ cao và liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

Jordan gây sức ép tốt hơn khi Alrashdan có pha đánh đầu chệch cột dọc ở phút đầu tiên. Bên phía Algeria, Gouiri và Mahrez lần lượt có những cơ hội đáng chú ý nhưng không thể tận dụng thành công.

Trong thế trận giằng co, Jordan bất ngờ tìm được bàn mở tỷ số ở phút 36. Từ tình huống lộn xộn trong vùng cấm, Alrashdan nhanh chân tung cú sút bằng má ngoài đầy hiểm hóc. Dù chạm tay vào bóng, thủ môn Algeria không thể ngăn cản bàn thua, giúp Jordan bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 1-0.

Algeria hoàn tất màn ngược dòng đầy cảm xúc trước Jordan.

Sang hiệp hai, Algeria đẩy cao đội hình và liên tục gia tăng sức ép. Thủ môn Abulaila bên phía Jordan có một ngày thi đấu xuất sắc khi liên tiếp từ chối các pha dứt điểm của Maza, Benbouali và các đồng đội.

Tuy nhiên, sức ép không ngừng nghỉ của đại diện Bắc Phi cuối cùng phát huy hiệu quả. Phút 69, từ một tình huống phạt góc, Benbouali bật cao đánh đầu chuẩn xác, đưa bóng vào góc xa khung thành, quân bình tỷ số 1-1 cho Algeria.

Có bàn gỡ, Algeria càng chơi hưng phấn. Đến phút 82, bước ngoặt trận đấu xuất hiện từ một tình huống cố định khác. Sau quả phạt góc bên cánh phải, bóng bật ra trước khung thành Jordan và Gouiri nhanh chóng lao vào dứt điểm cận thành, đưa Algeria vượt lên dẫn 2-1.

Những phút cuối chứng kiến nỗ lực vùng lên của Jordan. Đội bóng Tây Á dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, trong khi Algeria chủ động lùi sâu bảo vệ thành quả. Hiệp hai có tới 7 phút bù giờ, song Jordan không thể tạo nên khác biệt.

Chung cuộc, Algeria giành chiến thắng 2-1 sau màn lội ngược dòng ấn tượng, trong khi Jordan ngậm ngùi rời giải. Ở lượt cuối, Algeria sẽ quyết đấu với Áo để cạnh tranh tấm vé trực tiếp vào vòng knock-out, cũng như có cơ hội đi tiếp nhờ đội đứng thứ 8 có thành tích tốt.

Màn ăn mừng bùng nổ cảm xúc nhất World Cup 2026 gọi tên Na Uy Sáng 23/6, các cầu thủ Na Uy cùng hàng nghìn CĐV tạo nên màn ăn mừng "chèo thuyền" đầy cảm xúc sau chiến thắng 3-2 trước Senegal thuộc bảng I World Cup 2026.