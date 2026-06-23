Nghi vấn Messi từ chối tặng áo đấu cho cựu sao MU

Ngày 23/6, Lionel Messi và Marcel Sabitzer gây chú ý sau tiếng còi mãn cuộc trận Argentina thắng Áo 2-0 thuộc bảng J World Cup 2026.

Sabitzer tiến lại gần trò chuyện với Messi sau trận.

Trên sân Dallas, Messi mở tỷ số ở phút 38 sau pha dứt điểm một chạm bằng chân trái tinh tế. Đến phút 90+4, Leo hoàn tất cú đúp sau tình huống lộn xộn trước khung thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho nhà đương kim vô địch thế giới.

Đáng chú ý, ngay sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều cầu thủ Áo tiến đến chúc mừng Messi. Trong số đó, Marcel Sabitzer thu hút nhiều sự chú ý nhất. Cựu tiền vệ Manchester United có cuộc trò chuyện khá lâu với đội trưởng Argentina.

Máy quay ghi lại cảnh Sabitzer mỉm cười, liên tục trao đổi và thực hiện nhiều cử chỉ thân thiện với Messi. Dù nội dung cuộc trò chuyện không được tiết lộ, giới truyền thông và người hâm mộ cùng chung nhận định rằng tiền vệ tuyển Áo muốn xin áo đấu của chủ nhân 8 Quả bóng vàng trong ngày lịch sử.

Tuy nhiên, Messi dường như không sẵn sàng chia tay chiếc áo đặc biệt này. Khi trở về đường hầm, cựu sao Barcelona vẫn mặc nguyên chiếc áo cùng mình lập nên cột mốc mới tại World Cup 2026.

Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận hài hước xuất hiện. Nhiều người cho rằng "Sabitzer tranh thủ cơ hội để sở hữu chiếc áo có giá trị kỷ niệm đặc biệt" trong khi số khác nhận định "Messi chắc chắn sẽ giữ lại món đồ", đánh dấu một trong những trận đấu đáng nhớ nhất sự nghiệp.

Với 18 pha lập công, siêu sao người Argentina vượt Miroslav Klose để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup. Ngoài kỷ lục ghi bàn, Messi còn cân bằng thành tích ghi bàn ở 6 trận World Cup liên tiếp của Just Fontaine và Jairzinho.

Messi sút hỏng phạt đền đáng tiếc Messi bỏ lỡ cơ hội xô đổ kỷ lục ghi bàn của Miroslav Klose sau khi sút hỏng quả phạt đền trong trận Argentina đối đầu Áo tại lượt hai bảng J World Cup 2026 rạng sáng 23/6.