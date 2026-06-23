Vết xước trong sự nghiệp vĩ đại của Messi

Lionel Messi vừa phá kỷ lục ghi bàn World Cup, nhưng cú đá hỏng trước Áo nhắc lại một sự thật ít được nói đến: anh không quá xuất sắc trên chấm phạt đền.

Messi bỏ lỡ phạt đền trước Áo nhưng sau đó lập cú đúp giúp Argentina giành chiến thắng.

“Trung bình” hiếm khi là từ được dùng để nói về Lionel Messi. Nhưng nếu chỉ xét khả năng đá phạt đền, siêu sao Argentina không đặc biệt như phần còn lại trong sự nghiệp của anh.

Messi vĩ đại, nhưng không hoàn hảo

Ở trận thắng Áo 1-0 tại vòng bảng World Cup 2026 rạng sáng 23/6, Messi bỏ lỡ quả phạt đền ngay đầu trận. Đó là lần thứ ba anh không ghi bàn trong 7 quả phạt đền chính thức tại World Cup. Trước đó, Messi từng bị Wojciech Szczesny cản phá ở trận gặp Ba Lan năm 2022 và bị Hannes Thor Halldorsson từ chối trong trận gặp Iceland năm 2018.

Tính rộng hơn ở cấp đội tuyển, Messi ghi 25 bàn từ 31 quả phạt đền. Nếu cộng cả cấp CLB, anh thực hiện 149 quả và ghi 116 bàn. Tỷ lệ thành công 77% không tệ, nhưng thấp hơn một chút so với mức thường thấy ở nhóm cầu thủ tinh hoa.

Đây là nghịch lý thú vị. Messi ghi bàn, kiến tạo, rê bóng, chuyền bóng và tìm khoảng trống ở đẳng cấp hiếm ai chạm tới. Anh sở hữu 8 Quả bóng vàng và 4 Champions League. Nhưng ở tình huống được xem là cơ hội ghi bàn dễ nhất trong bóng đá, Messi lại không tạo ra cảm giác chắc chắn tuyệt đối.

Cú sút hỏng trước Áo là lần thứ ba Messi không ghi bàn từ chấm 11 m tại World Cup.

Pha hỏng trước Áo càng khiến câu chuyện này được nhắc lại. Messi có hơn 5 phút để chuẩn bị do VAR kiểm tra tình huống Lautaro Martinez bị phạm lỗi. Anh chạy đà ngắn, giảm tốc ở những bước cuối và cố chờ thủ môn Alexander Schlager di chuyển trước.

Nhưng Schlager không mắc bẫy. Thủ môn Áo đứng vững, dang tay và chỉ đổ người rất muộn. Messi nhìn thủ môn trong lúc chạy đà, vì vậy mất đi phần nào sự tập trung vào bóng. Cú sút sau đó đi chệch cột.

Sau trận, Messi thừa nhận anh tức giận vì “đã sút rất tệ”. Đó là một lời nói thẳng. Và cũng là chi tiết cho thấy ngay cả cầu thủ vĩ đại nhất cũng có những điểm yếu rất con người.

Sự sáng tạo cũng có mặt trái

Điều khiến Messi khác biệt trong bóng sống đôi khi lại trở thành vấn đề trên chấm phạt đền: sự ngẫu hứng.

Nhiều chuyên gia đá phạt đền thường có một kiểu sút cố định. Họ chọn sẵn thói quen, kỹ thuật và điểm đến quen thuộc để giảm rủi ro. Messi thì khác. Anh thay đổi liên tục. Khi thì sút lòng trong, khi dùng mu chính diện, khi sút thấp, khi sút cao, có lúc lại dùng panenka.

Sự linh hoạt ấy khiến Messi khó đoán. Nhưng nó cũng làm anh thiếu một “bài đá tủ” thật sự ổn định.

Messi nâng thành tích ghi bàn ở World Cup sau khi vượt qua khoảnh khắc đá hỏng phạt đền.

Tại World Cup 2022, Messi từng ghi 6 trong 7 quả phạt đền, bao gồm các loạt luân lưu trước Hà Lan và Pháp. Có những thời điểm anh chờ thủ môn di chuyển đến khoảnh khắc cuối cùng rồi mới quyết định. Nhưng cũng có lúc Messi chọn cách sút mạnh lên cao, như pha đá vào lưới Croatia ở bán kết.

Vấn đề nằm ở chỗ Messi thường chọn phương án theo trực giác của từng khoảnh khắc. Khi trực giác đúng, cú sút trông rất lạnh lùng. Khi sai, nó dễ biến thành pha xử lý thiếu chắc chắn.

Dù vậy, cú đá hỏng trước Áo không thể che lấp phần còn lại của trận đấu. Messi sau đó lập cú đúp, vượt qua Miroslav Klose và trở thành cầu thủ nam ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup (18 pha lập công). Anh biến một ngày có thể bị nhớ vì quả phạt đền hỏng thành một đêm lịch sử.

Đó cũng là điều đặc biệt của Messi. Anh có thể mắc lỗi ở tình huống tưởng như đơn giản nhất, nhưng vẫn đủ đẳng cấp để quyết định trận đấu bằng những khoảnh khắc khó hơn nhiều.

Phạt đền có thể là điểm yếu của Messi. Nhưng chính điều đó làm câu chuyện về anh trở nên thú vị hơn. Một cầu thủ gần như hoàn hảo vẫn có một vết xước nhỏ. Và đôi khi, vết xước ấy khiến sự vĩ đại của anh bớt xa cách hơn.