Độ hiểu ý đáng kinh ngạc của tuyển Argentina

Tiền vệ Thiago Almada tạo ra pha xử lý ấn tượng trong bàn mở tỷ số của Lionel Messi trước tuyển Áo ở trận đấu khuya 22/6 tại bảng J World Cup 2026.

Phút 38 trên sân Dallas, khi hậu vệ Facundo Medina xử lý ở cánh trái, Almada thực hiện một pha chạy chỗ đầy tinh quái ở khu trung lộ. Chuyển động này khiến hàng thủ Áo bị hút theo, mở ra khoảng trống vừa tầm để Messi băng vào dứt điểm ghi bàn. Điều đáng chú ý là trước khi thực hiện pha bỏ bóng cho M10, Almada đã có một cái ngoái đầu rất nhanh để quan sát vị trí của đội trưởng tuyển Argentina.

Pha quay chậm cho thấy ở thời điểm Almada nhìn lại, Messi vẫn đứng lệch về bên phải và chưa xuất hiện ở khu vực nhận bóng. Tuy nhiên, tiền vệ của Atletico Madrid dường như đã đọc trước ý đồ di chuyển của người đội trưởng. Chỉ với một động tác bỏ bóng tinh tế, Almada trở thành “người mở đường” cho bàn thắng đi vào lịch sử bóng đá thế giới của Messi.

Almada bỏ bóng hợp lý cho Messi ghi bàn.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV ca ngợi độ ăn ý của các cầu thủ Argentina. Một tài khoản viết: “Cách Almada biết chính xác vị trí đứng của Messi cho thấy độ hiểu ý quá tốt của Argentina”. Một CĐV khác bình luận: “Almada như có mắt ở sau gáy”.

Pha lập công vào lưới Áo giúp Messi nâng tổng số bàn thắng tại World Cup lên con số 18, nhiều hơn Miroslav Klose 2 bàn. Đây cũng là cột mốc tiếp tục khẳng định vị thế huyền thoại của siêu sao 38 tuổi trong màu áo tuyển Argentina.

Chiến thắng trước Áo còn giúp Argentina giành vé vào vòng knock-out, cho thấy sức mạnh của nhà đương kim vô địch trên hành trình bảo vệ cúp vàng.

Tuyển Argentina bình thản thế nào trước mỗi trận đấu Khác với sự căng thẳng bởi áp lực của nhà đương kim vô địch, tuyển Argentina có phần thản nhiên trong xuyên suốt quá trình chuẩn bị cũng như thi đấu tại World Cup 2026.