Người cùng Messi tạo khoảnh khắc 'triệu view' là ai

Khoảnh khắc Lionel Messi ăn mừng cùng một người lạ mặt bên ngoài đường biên ở trận gặp Áo khuya 22/6 thu hút sự quan tâm từ dư luận.

Khoảnh khắc ăn mừng của Messi với phóng viên Joaquin Bruno.

Tình huống diễn ra sau khi Messi ghi bàn thắng thứ hai cho tuyển Argentina trong chiến thắng 2-0 trước Áo ở bảng J World Cup 2026. Khi đó, Joaquin Bruno, phóng viên người Argentina, đang tác nghiệp ở khu vực sát đường biên, nơi anh có thể quan sát rõ màn ăn mừng của các cầu thủ.

Sau khi lập công, Messi lập tức chạy về phía góc sân để chia vui cùng các đồng đội trong bầu không khí cuồng nhiệt. Trong lúc di chuyển, Messi có một thoáng nhìn về phía Bruno, kèm theo cú chạm tay rất nhẹ khi đi ngang qua. Chỉ là một cái chạm tay thoáng qua, nhưng với một phóng viên luôn dõi theo hành trình của tuyển Argentina, đó lại là kỷ niệm vô giá.

Chia sẻ sau khoảnh khắc đầy cảm xúc, Bruno cho biết: “Tôi vẫn đang run đây. Leo chạy tới ăn mừng ở chỗ này và tôi đã chạm vào tay anh ấy”.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Messi và Bruno ăn mừng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn một triệu lượt xem sau vài giờ. ESPN cũng chia sẻ lại bức ảnh và đi kèm dòng bình luận: "Hãy tưởng tượng chúng ta là chàng trai này khi có thể ăn mừng với Messi".

Dưới phần bình luận, nhiều CĐV tỏ ra ghen tỵ với Bruno khi có thể chia vui cùng Messi trong ngày siêu sao 38 tuổi tạo nên lịch sử ở World Cup. Với cú đúp vào lưới Áo, Messi trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 18 pha lập công, nhiều hơn người xếp sau là Miroslav Klose (Đức) đúng 2 bàn.

Chiến thắng trước Áo cũng giúp Argentina giành vé vào vòng 1/32 đội World Cup 2026.

Messi hoàn tất cú đúp Argentina ấn định chiến thắng 2-0 trước tuyển Áo trong trận đấu thuộc lượt hai bảng J World Cup 2026 rạng sáng 23/6.