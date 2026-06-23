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Thể thao World Cup 2026

Salah và Ai Cập gặp rắc rối sau chiến thắng lịch sử

  • Thứ ba, 23/6/2026 05:23 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Mohamed Salah cùng đội tuyển Ai Cập bất ngờ bị từ chối nhập cảnh vào thành phố Seattle vì vấn đề an ninh, buộc phải thay đổi lịch trình.

Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Ai Cập, Salah và các đồng đội bị các quan chức an ninh địa phương từ chối cho nhập cảnh vào thành phố Seattle (Mỹ) chỉ vài giờ sau trận đấu tại Vancouver (Canada).

Trước đó, vào ngày 22/6, Ai Cập lội ngược dòng đánh bại New Zealand với tỷ số 3-1 nhờ các pha lập công của Mostafa Ziko, Salah và Mahmoud Trezeguet. Kết quả này giúp đại diện Bắc Phi vươn lên dẫn đầu bảng G.

Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Ai Cập dự định bay thẳng từ Vancouver đến Seattle để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp Iran vào ngày 27/6. Tuy nhiên, do yêu cầu lưu trú bị từ chối, thầy trò Hossam Hassan buộc phải quay lại căn cứ huấn luyện tại Spokane, bang Washington.

Việc không thể lưu trú tại Seattle buộc đội tuyển Ai Cập phải thực hiện thêm chuyến bay kéo dài 1 giờ 20 phút ngay sát ngày thi đấu. Ban huấn luyện bày tỏ lo ngại về việc phát sinh lịch trình di chuyển ngoài dự kiến này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thể lực của cầu thủ trước trận cầu quan trọng với Iran. Các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra giải thích chi tiết về lý do an ninh cụ thể dẫn đến quyết định trên.

Highlights New Zealand 1-3 Ai Cập Chiến thắng lịch sử của Ai Cập giúp đội tuyển châu Phi có lần đầu vào được vòng knock out sau khi đánh bại New Zealand ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026 sáng 22/6.

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Huy Trưởng

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