Có 11 cầu thủ nhập tịch, Indonesia vẫn thua đậm Việt Nam

So với trận thắng tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình năm 2024, tuyển Indonesia có nhiều cầu thủ nhập tịch hơn trong thất bại 0-3 tối 3/8.

Thom Haye có màn trình diễn lép vế so với các tiền vệ tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Trong trận thua 0-3 trước tuyển Việt Nam trên sân nhà Pakansari, Bogor tại bảng A ASEAN Cup 2026, danh sách đăng ký thi đấu của Indonesia có 11 cầu thủ mang dòng máu nước ngoài gồm Jordi Amat (Tây Ban Nha), Shayne Pattynama, Eliano Reijnders, Thom Haye, Ivar Jenner, Marc Klok, Ragnar Oratmangoen, Tim Geypens, Jens Raven (Hà Lan), Mitchell Baker (Australia) và Sandy Walsh (Bỉ).

Trong đó, 7 người Amat, Reijnders, Haye, Jenner, Klok, Oratmangoen và Baker là những người đá chính. Geypens và Raven vào sân từ ghế bị. Walsh không thi đấu. Đặc biệt, Haye và Baker là hai ngôi sao đáng chú ý nhất. Số 19 đang dẫn đầu danh sách kiến tạo ASEAN Cup 2026 với 3 lần "dọn cỗ". Số 9 được truyền thông ngợi khen là "sát thủ", "siêu tiền đạo", sở hữu chiều cao 1,96 m và cũng đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất giải với 4 lần lập công. Nhưng tất cả đều im tiếng trước tuyển Việt Nam.

Baker (số 9) cũng gây thất vọng. Ảnh: Minh Chiến.

Con số 11 của tuyển Indonesia trong thất bại trên gần gấp đôi số lượng cầu thủ nhập tịch của đội tuyển này khi thắng tuyển Việt Nam 3-0 tại vòng loại World Cup 2026 trên sân Mỹ Đình ngày 26/3/2024. Cách đây hai năm, đại diện tới từ xứ vạn đảo chỉ có 6 gương mặt mang dòng máu nước ngoài: Oratmangoen, Haye, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Jay Idzes và Rafael Struick. Trong đó, Idzes ghi bàn mở tỷ số và Oratmangoen nâng tỷ số lên 2-0.

Trở lại màn đối đầu gần nhất giữa tuyển Indonesia và Việt Nam, "Đại bàng Garuda" có nhiều Indonesia kiều hơn nhưng vẫn thua đậm trên sân nhà.

Trung vệ Pattynama không thể giúp tuyển Indonesia tránh khỏi 3 bàn thua. Ảnh: Minh Chiến.

Thực tế, dù có nhiều cầu thủ nhập tịch ở đợt tập trung này, đội bóng xứ vạn đảo vẫn thiếu hàng loạt cái tên chất lượng như Maarten Paes, Emil Audero, Elkan Baggott, Calvin Verdonk, Kevin Diks, Idzes, Tjoe-A-On, Struick, Miliano Jonathans, Ezra Walian, Adrian Wibowo hay Ole Romeny. Lý do đến từ việc ASEAN Cup là giải đấu nằm ngoài hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), nên CLB không có nghĩa vụ phải nhả người cho đội tuyển.

Phía bên kia chiến tuyến, tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ nhập tịch hơn so với trận thua 0-3 trước Indonesia trên sân Mỹ Đình hai năm trước, gồm Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc (Brazil), Việt kiều Nga Đặng Văn Lâm và Việt kiều Slovakia Lê Giang Patrik. Trong đó, Xuân Son ghi 1 bàn và Lê Giang có 3 pha cứu thua giúp tuyển Việt Nam giữ sạch lưới.

Một trong những điểm khác biệt quan trọng nữa giữa hai trận là cả hai đội đều đã thay HLV. Với tuyển Indonesia, Shin Tae-yong đã rời đi. Với tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik là người kế nhiệm của Philippe Troussier.

Xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026 sau trận tuyển Indonesia 0-3 Việt Nam. Đồ họa: ASEAN United FC.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

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