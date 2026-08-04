Tuyển Việt Nam bay hơn 4 tiếng để về nước

Sáng 4/8, tuyển Việt Nam trở về Hà Nội sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia trên sân Pakansari, Bogor tại bảng A ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam tươi cười trở về Hà Nội sáng 4/8. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Sáng 4/8, tuyển Việt Nam thu dọn hành lý và rời khách sạn lưu trú tại Bogor, Indonesia sau thắng lợi 3-0 trước "Đại bàng Garuda" tối 3/8 tại sân Pakansari thuộc khuôn khổ bảng A ASEAN Cup. Do thành phố Bogor không có sân bay nên thầy trò HLV Kim Sang-sik phải di chuyển bằng xe bus khoảng 60 km để đến sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, thuộc thành phố Tangerang, tỉnh Banteng, cách trung tâm thủ đô Jakarta khoảng 30 km về phía Tây.

Chuyến bay của tuyển Việt Nam mang số hiệu VJ928, cất cánh lúc 14h chiều 4/8 và dự kiến hạ cánh tại cảng hàng không Nội Bài, Hà Nội lúc 18h15 cùng ngày. Chuyến bay kéo dài 4 giờ 15 phút, cộng thêm khoảng 5 giờ đi xe từ Bogor tới sân bay Soekarno-Hatta và làm thủ tục, các "Chiến binh sao vàng" mất cỡ 10 tiếng để có mặt tại Hà Nội.

Nụ cười của Lê Phạm Thành Long, cầu thủ vừa có lần đá chính đầu tiên tại ASEAN Cup 2026 khi được HLV Kim điền tên vào đội hình xuất phát trận gặp tuyển Indonesia. Ảnh: VFF

Nhìn chung, tuyển Việt Nam có tinh thần phấn khởi và vui tươi sau khi thắng đậm Indonesia 3-0.

Theo kế hoạch, sau khi trải qua chuyến bay kéo dài 4 giờ 15 phút, các "Chiến binh sao vàng" sẽ nghỉ ngơi và ưu tiên hồi phục thể trạng trước khi trở lại tập luyện nhằm chuẩn bị cho cuộc tiếp đón tuyển Campuchia trên sân Mỹ Đình. Đây là trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam tại bảng A ASEAN Championship 2026, diễn ra lúc 20h tối 7/8.

"Với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng trên sân Indonesia, cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban huấn luyện, tuyển Việt Nam đang hướng tới chiến thắng, qua đó hoàn thành mục tiêu tại vòng bảng trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp", trang chủ VFF viết.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia tối 3/8 kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về thầy trò HLV Kim. Nguyễn Văn Vĩ, người sau đó giành giải thưởng cầu thủ hay nhất trận, cùng Nguyễn Hai Long và Nguyễn Xuân Son là ba cầu thủ ghi bàn cho đội khách.

Xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026 sau trận tuyển Indonesia 0-3 Việt Nam. Đồ họa: ASEAN United FC.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

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