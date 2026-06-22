Salah tỏa sáng giúp Ai Cập thắng ngược New Zealand

Sáng 22/7, Ai Cập ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước New Zealand thuộc bảng G World Cup 2026.

Trên sân BC Place, New Zealand nhập cuộc chủ động hơn và sớm tạo bất ngờ. Phút 15, từ một tình huống phạt góc của Payne, trung vệ Surman chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu cận thành, mở tỷ số 1-0 cho "All Whites". Bàn thắng giúp đội bóng châu Đại Dương chơi chắc chắn hơn, kéo thấp đội hình và tổ chức phòng ngự kỷ luật.

Ai Cập vươn lên ngôi đầu bảng.

Ai Cập sau đó dần kiểm soát thế trận với bộ đôi Mohamed Salah và Omar Marmoush liên tục hoán đổi vị trí để tìm khoảng trống. Tuy nhiên trong hiệp một, các pha xử lý cuối cùng thiếu sắc bén, trong khi thủ môn Crocombe chơi tập trung, nhiều lần hóa giải các cú dứt điểm nguy hiểm.

Sang hiệp hai, áp lực từ Ai Cập ngày càng lớn. Phút 56, từ một pha tạt bóng chuẩn xác của Hany, Mostafa Zico bật cao đánh đầu dũng mãnh, gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Khi thế trận đang giằng co, khoảnh khắc quyết định đến ở phút 68. Từ một pha đập nhả cực kỳ ăn ý trong vùng cấm New Zealand, bóng được trả lại đúng đà di chuyển của Salah. Anh tung cú dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1.

Bàn thua khiến New Zealand mất tinh thần trước khi bị Mahmoud Hassan chọc thủng lưới từ pha đánh đầu cận thành ở phút 82. Những phút còn lại, Ai Cập chủ động kiểm soát nhịp độ, bảo toàn lợi thế đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Chiến thắng 3-1 giúp Ai Cập có 3 điểm quan trọng để vươn lên dẫn đầu. Tuy nhiên, cục diện bảng G vẫn rất khó lường khi các đội bám đuổi sát nhau, hứa hẹn lượt trận cuối đầy căng thẳng.

BXH bảng G sau lượt trận thứ hai.

New Zealand ghi bàn mở tỷ số Finn Suman đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số 1-0 cho New Zealand trước Ai Cập ở trận đấu lượt hai bảng G World Cup 2026 sáng 22/6.