Salah tái hiện kỳ tích World Cup đúng ngày sinh nhật

Ở tuổi 34, Mohamed Salah là cầu thủ châu Phi lớn tuổi nhất có kiến tạo tại World Cup kể từ sau kỷ lục của huyền thoại Roger Milla năm 1990.

Sáng 16/6, trong trận hòa 1-1 giữa Ai Cập và Bỉ tại bảng G World Cup, Salah đã thiết lập một cột mốc đặc biệt cho bóng đá châu Phi. Phút thứ 19 của trận đấu, ngôi sao mang áo số 10 thực hiện đường chuyền quyết định để Emam Ashour ghi bàn mở tỷ số.

Pha kiến tạo giúp anh trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên ở độ tuổi 34 hoặc lớn hơn có pha kiến tạo tại một kỳ World Cup kể từ năm 1990. Đáng chú ý, kỷ lục này được xác lập ngay trong ngày sinh nhật lần thứ 34 của tiền đạo người Ai Cập, đánh dấu một cột mốc hiếm có trong lịch sử giải đấu.

Hiện tại, kỷ lục cầu thủ châu Phi lớn tuổi nhất có kiến tạo tại World Cup vẫn thuộc về huyền thoại Roger Milla của Cameroon. Tại World Cup 1990, ông đã 38 tuổi 42 ngày khi thực hiện đường chuyền thành bàn trong trận tứ kết đối đầu tuyển Anh. Trong trận đấu lịch sử đó, Milla vào sân từ băng ghế dự bị, mang về một quả phạt đền và kiến tạo cho Eugene Ekeke, giúp Cameroon dẫn trước 2-1, sau đó để thua ngược 2-3 trong hiệp phụ.

Sau trận hòa Bỉ, Ai Cập sẽ tiếp tục hành trình của mình ở World Cup 2026 bằng cuộc chạm trán New Zealand vào ngày 22/6, sau đó là cuộc đụng độ Iran (27/6).

Video cú đá khiến Courtois 'bó tay' dù bay người hết cỡ Sáng 16/6, Emam Ashour tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vùng cấm trong trận hòa 1-1 giữa Ai CẬp và Bỉ ở bảng G World Cup 2026.