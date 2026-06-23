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Thể thao World Cup 2026

Olise cân bằng kỷ lục lịch sử của Mbappe

  • Thứ ba, 23/6/2026 05:36 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Michael Olise vừa chính thức cân bằng kỷ lục 11 lần in dấu giày vào bàn thắng sau 19 trận đầu tiên cho đội tuyển Pháp, cột mốc mà chỉ Kylian Mbappe làm được.

Cụ thể, sau pha kiến tạo trong trận đấu với Iraq tại bảng I World Cup 2026, Olise nâng tổng thành tích của mình lên 11 lần trực tiếp in dấu giày vào bàn thắng cho "Les Bleus".

Các số liệu thống kê của anh cho thấy sự tương đồng tuyệt đối với Mbappe ở cùng giai đoạn khởi đầu sự nghiệp quốc tế. Cả hai ngôi sao này đều ghi được 7 bàn và đóng góp 4 đường kiến tạo sau 19 lần ra sân.

Đây là hiệu suất ghi bàn và kiến tạo dẫn đầu trong danh sách các cầu thủ ra mắt đội tuyển Pháp kể từ đầu thế kỷ 21. Đáng chú ý, tính từ năm 2000 đến nay, chưa cầu thủ nào khác của Pháp chạm mốc 11 lần đóng góp bàn thắng với số trận ít hơn 19.

Thành tích này không chỉ khẳng định tài năng vượt trội của Olise mà còn đưa anh vào hàng ngũ những ngôi sao có khởi đầu ấn tượng nhất lịch sử bóng đá Pháp hiện đại.

Sự thăng tiến nhanh chóng của Olise đang mang lại tín hiệu tích cực cho hàng công của tuyển Pháp, đặc biệt khi anh duy trì được sự ổn định tương tự như những gì Mbappe từng thể hiện ở giai đoạn đầu lên tuyển.

Di chuyển khôn ngoan, Mbappe mở tỷ số cho tuyển Pháp Pha dứt điểm hiểm hóc của sao Real Madrid giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 trước Senegal ở trận ra quân sáng 17/6.

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