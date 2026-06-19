Real Madrid chuẩn bị phá kỷ lục vì Michael Olise

Real Madrid sẵn sàng duyệt chi mức phí kỷ lục 222 triệu euro nhằm biến Michael Olise trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ.

Real Madrid đặt Michael Olise vào tầm ngắm.

Sau động thái công khai đề nghị trị giá 150 triệu euro dành cho Julian Alvarez nhằm khẳng định tiềm lực tài chính, Chủ tịch Florentino Perez hiện dồn sự tập trung vào mục tiêu được xem là ưu tiên số một của Real Madrid: Michael Olise.

Nếu thương vụ thành công, mức phí dành cho tuyển thủ Pháp được dự báo có thể vượt qua kỷ lục chuyển nhượng thế giới mà PSG từng thiết lập khi chiêu mộ Neymar năm 2017. Điều đó phản ánh tham vọng xây dựng một thế hệ "Galactico" mới của đội chủ sân Bernabeu dưới nhiệm kỳ tiếp theo của Perez.

Sức hút của Olise đến từ mùa giải bùng nổ trong màu áo Bayern Munich. Không chỉ tỏa sáng tại Champions League, cầu thủ 24 tuổi còn tiếp tục khẳng định đẳng cấp ở World Cup 2026. Kể từ màn trình diễn ấn tượng ngay tại Bernabeu, Olise đã được nhiều chuyên gia đánh giá là hình mẫu hoàn hảo cho một biểu tượng mới của Real Madrid.

Về phía Bayern, ban lãnh đạo đội bóng nhiều lần khẳng định Olise không phải cầu thủ để bán. Tuy nhiên, truyền thông Đức cho rằng nhà vô địch Bundesliga sẵn sàng lắng nghe nếu nhận được một đề nghị đủ sức nặng. Mối quan hệ tốt đẹp giữa Real Madrid và Bayern cũng được xem là yếu tố có thể giúp các cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi, tránh những căng thẳng thường thấy ở các thương vụ lớn.

Dẫu vậy, chìa khóa của thương vụ vẫn nằm trong tay Olise. Nếu ngôi sao người Pháp bật đèn xanh cho dự án tại Bernabeu, Real Madrid sẽ sẵn sàng kích hoạt một trong những vụ chuyển nhượng lớn nhất lịch sử bóng đá, qua đó hiện thực hóa lời hứa xây dựng siêu đội hình mà Florentino Perez đưa ra trong chiến dịch tái đắc cử.