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Thể thao World Cup 2026

Olise gây sốt với động thái lạ giữa tin đồn tới Real Madrid

  • Thứ sáu, 19/6/2026 10:11 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Michael Olise bất ngờ xóa toàn bộ bài đăng liên quan đến Bayern Munich trên mạng xã hội, làm dấy lên thêm những đồn đoán về khả năng gia nhập Real Madrid sau World Cup 2026.

Olise được đồn đoán sẽ trở thành bom tấn chuyển nhượng Hè 2026. Ảnh: Reuters.

Trong lúc cùng tuyển Pháp chinh chiến tại World Cup 2026, Michael Olise trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng bằng một hành động gây nhiều tò mò. Tiền vệ tấn công 24 tuổi đã xóa sạch mọi bài đăng liên quan đến Bayern Munich trên trang cá nhân. Hiện tài khoản của anh chỉ còn lại bộ ảnh ghi dấu trận ra mắt World Cup trước Senegal, nơi Olise được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận.

Động thái này xuất hiện đúng thời điểm Real Madrid đang theo sát ngôi sao người Pháp. Theo truyền thông Tây Ban Nha, đội bóng hoàng gia xem Olise là một trong những mục tiêu hàng đầu cho kế hoạch tái thiết dưới thời Jose Mourinho.

Đây không phải lần đầu Olise khiến người hâm mộ chú ý bằng cách "dọn sạch" mạng xã hội. Khi còn khoác áo Crystal Palace và được liên hệ với Chelsea, anh cũng từng thực hiện hành động tương tự. Dù thương vụ tới Stamford Bridge không thành công, Olise sau đó vẫn rời Anh để gia nhập Bayern Munich.

Sự trùng hợp này khiến người hâm mộ Bayern không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng Đức nhanh chóng phát đi thông điệp cứng rắn. Chủ tịch Herbert Hainer khẳng định: "Olise còn hợp đồng dài hạn đến năm 2029. Bayern không phải đội bóng bán cầu thủ. Nếu Real Madrid muốn gửi đề nghị, họ có thể tiết kiệm thời gian".

Lập trường của Bayern hoàn toàn có cơ sở. Mùa vừa qua, Olise là một trong những cầu thủ tấn công hiệu quả nhất châu Âu với 22 bàn và 31 kiến tạo sau 52 trận. Riêng ở trận mở màn World Cup 2026 gặp Senegal, anh đóng góp hai pha kiến tạo, giúp tuyển Pháp thắng 3-1.

Trong khi đó, Real Madrid vẫn đang hoạt động mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Sau khi chiêu mộ Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries và Ibrahima Konate, đội chủ sân Bernabeu dường như còn chuẩn bị một đề nghị trị giá hơn 100 triệu euro dành cho Enzo Fernandez.

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Đào Trần

Olise Mourinho Tuyển Pháp Michael Olise Herbert Hainer World Cup 2026 Bayern Munich

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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