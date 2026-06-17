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Thể thao World Cup 2026

Đường kiến tạo xuyên 3 cầu thủ gây sốt của Olise

  • Thứ tư, 17/6/2026 06:22 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bên cạnh Kylian Mbappe, Michael Olise cũng có ngày thi đấu ấn tượng trong chiến thắng 3-1 của tuyển Pháp trước Senegal tại bảng I World Cup 2026 rạng sáng 17/6.

Olise tỏa sáng. Ảnh: Reuters.

Trong thế trận không dễ dàng trước nhà đương kim vô địch châu Phi, Olise cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng ở tuyến giữa của "Les Bleus". Khi các đợt tấn công của Pháp gặp khó khăn trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Senegal, tiền vệ thuộc biên chế Bayern Munich là người chủ động cầm bóng, kết nối lối chơi và tạo ra sự khác biệt.

Dấu ấn lớn nhất của cầu thủ 24 tuổi đến ở tình huống kiến tạo đẳng cấp cho Mbappe ghi bàn ở phút 65. Đường chuyền của Olise xuyên qua ba cầu thủ Senegal, loại bỏ hoàn toàn hệ thống phòng ngự đối phương trước khi đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi để dứt điểm.

Pha bóng này nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và được xem là một trong những đường kiến tạo đẹp nhất kể từ đầu giải đấu.

Olise anh 1

Olise kiến tạo xuyên qua hàng loạt cầu thủ Senegal.

Không chỉ nổi bật ở khoảnh khắc quyết định, Olise còn thống trị nhiều chỉ số chuyên môn trong trận đấu. Anh là cầu thủ có chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) cao nhất trận với 0,95, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhất (2), thực hiện nhiều đường chuyền quyết định nhất (4) và dẫn đầu về số đường chuyền chính xác ở 1/3 phần sân cuối cùng của Senegal với 25 lần.

Lối chơi trực diện của Olise giúp Pháp phá vỡ hàng thủ kín kẽ của Senegal, đồng thời cho thấy vai trò quan trọng của ngôi sao Bayern Munich trong đội hình của HLV Didier Deschamps. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Olise hoàn toàn có thể trở thành một trong những ngôi sao nổi bật nhất tại World Cup 2026.

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Duy Luân

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