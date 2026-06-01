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Thể thao World Cup 2026

Hàng triệu USD không làm Olise bỏ được đam mê

  • Thứ ba, 23/6/2026 01:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Michael Olise gây chú ý khi từ chối những hợp đồng tài trợ giày trị giá hàng triệu USD chỉ để giữ quyền tự do lựa chọn đôi giày mình muốn sử dụng trên sân.

Olise đặt sở thích cá nhân lên trên các hợp đồng thương mại. Ảnh: Reuters.

Giữa thời đại hầu hết ngôi sao hàng đầu thế giới đều gắn bó với các thương hiệu thể thao lớn, Michael Olise lại chọn một con đường khác. Tiền vệ tấn công của tuyển Pháp và Bayern Munich từ chối ký hợp đồng tài trợ giày dù nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ các hãng thể thao hàng đầu.

Theo truyền thông Pháp, lý do khiến Olise kiên quyết nói không với những khoản thu nhập khổng lồ rất đơn giản. Anh muốn tự quyết định đôi giày mình mang mỗi khi ra sân, từ thiết kế cho đến màu sắc.

Cầu thủ 24 tuổi ưu tiên cảm giác thoải mái và yếu tố thẩm mỹ hơn giá trị thương mại. Những người theo dõi Olise từ lâu dễ dàng nhận ra thói quen đặc biệt này.

Khi Bayern Munich thi đấu trong bộ trang phục màu đỏ, anh thường chọn giày cùng tông màu. Với màu áo phụ của tuyển Pháp, Olise cũng thay đổi màu giày để phù hợp với tổng thể trang phục.

Tại World Cup 2026, chi tiết ấy tiếp tục xuất hiện. Trong trận ra quân của tuyển Pháp, Olise sử dụng một đôi giày màu trắng khi thi đấu với bộ trang phục gồm áo xanh, quần trắng và tất đỏ. Với anh, sự hài hòa về hình ảnh trên sân quan trọng không kém cảm giác thi đấu.

Chính quyền tự do lựa chọn này khiến Olise chưa muốn ký kết với bất kỳ nhãn hàng nào. Trong khi đó, phần lớn ngôi sao dự World Cup hiện nay phải sử dụng những mẫu giày do nhà tài trợ chỉ định nhằm quảng bá sản phẩm mới. Đây cũng là lý do giải đấu năm nay được nhiều người gọi vui là “World Cup của những đôi giày màu hồng”.

Sự lựa chọn của Olise càng gây chú ý khi đặt cạnh những bản hợp đồng tài trợ khổng lồ trong bóng đá hiện đại. Neymar hiện được xem là cầu thủ sở hữu hợp đồng tài trợ giày giá trị nhất thế giới, nhận khoảng 23 triệu USD mỗi năm.

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Đào Trần

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