Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Real Madrid ra quyết định với Olise

  • Chủ nhật, 21/6/2026 07:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Real Madrid vừa phát đi thông báo chính thức nhằm dập tắt những đồn đoán về việc chiêu mộ Michael Olise từ Bayern Munich.

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ các báo cáo cho rằng Chủ tịch Florentino Perez chuẩn bị sẵn ngân sách tối thiểu 150 triệu euro để đưa một "Galactico" mới về sân Bernabeu. Olise, ngôi sao đang tỏa sáng trong màu áo Bayern Munich và đội tuyển Pháp, bất ngờ được nhắc đến như mục tiêu chuyển nhượng số một. Thậm chí, mức giá được dự đoán có thể chạm ngưỡng kỷ lục thế giới từ 200 đến 220 triệu euro.

Tuy nhiên, Real Madrid nhanh chóng đưa ra văn bản phản hồi quyết liệt. Trong thông cáo trên trang chủ, đội bóng khẳng định: “Real Madrid xin xác nhận rằng không hề có bất kỳ liên hệ trực tiếp hay gián tiếp nào với cầu thủ Michael Olise, người đại diện hoặc đội ngũ của anh ấy”. Câu lạc bộ nhấn mạnh các thông tin lan truyền thời gian qua là hoàn toàn không phù hợp với thực tế.

Bên cạnh việc phủ nhận thương vụ, Real Madrid còn đặc biệt đề cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Bayern Munich. Thông cáo nêu rõ sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau giữa hai câu lạc bộ là ưu tiên hàng đầu.

Theo quy tắc của đội bóng Hoàng gia, mọi sự quan tâm dành cho cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ đối tác phải được giải quyết trực tiếp giữa hai ban lãnh đạo trước khi tiến hành các bước tiếp theo.

Khoảnh khắc ít ai để ý của Olise Trong bàn thắng đầu tiên của Bayern Munich trong thất bại 4-5 trước PSG tại lượt đi bán kết Champions League 2025/26. Olise đã có cơ hội ghi bàn trên chấm luân lưu. Tuy nhiên, ngôi sao người Pháp hiểu rõ ai mới thật sự là người ''uy tín'' trong tình huống đó.

Real Madrid chuẩn bị phá kỷ lục vì Michael Olise

Real Madrid sẵn sàng duyệt chi mức phí kỷ lục 222 triệu euro nhằm biến Michael Olise trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ.

38:2257 hôm qua

Olise gây sốt với động thái lạ giữa tin đồn tới Real Madrid

Michael Olise bất ngờ xóa toàn bộ bài đăng liên quan đến Bayern Munich trên mạng xã hội, làm dấy lên thêm những đồn đoán về khả năng gia nhập Real Madrid sau World Cup 2026.

47:2812 hôm qua

Đôi giày đặc biệt của 'người hay nhất tuyển Pháp' ở World Cup

Ngoài danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận, Michael Olise của tuyển Pháp thu hút sự chú ý với bộ sưu tập giày mang đậm dấu ấn cá nhân tại World Cup 2026.

08:31 19/6/2026

'Ma trận' trong việc chuyển nhượng các đội bóng

Đọc vị đối thủ - Bí mật của tư duy tỷ phú của Adam M. Brandenburger và Barry J. Nalebuff hé lộ cách các tỷ phú dùng tư duy chiến lược để "đọc vị" đối thủ và giành lợi thế. Qua các ví dụ như thương vụ mua đội bóng Dolphins, sách cho thấy thành công không chỉ đến từ tiền bạc, mà từ việc thiết kế cuộc chơi có lợi cho mình.

Huy Trưởng

real madrid michael olise bayern munich real madrid michael olise bayern munich

    Đọc tiếp

    Hinh anh dau long tai World Cup hinh anh

    Hình ảnh đau lòng tại World Cup

    23 phút trước 08:40 21/6/2026

    0

    Wilfried Singo của Bờ Biển Ngà đối diện nguy cơ phải nói lời chia tay sớm với World Cup 2026 sau khi gặp phải chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu với tuyển Đức sáng 21/6.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý