Real Madrid ra quyết định với Olise

Real Madrid vừa phát đi thông báo chính thức nhằm dập tắt những đồn đoán về việc chiêu mộ Michael Olise từ Bayern Munich.

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ các báo cáo cho rằng Chủ tịch Florentino Perez chuẩn bị sẵn ngân sách tối thiểu 150 triệu euro để đưa một "Galactico" mới về sân Bernabeu. Olise, ngôi sao đang tỏa sáng trong màu áo Bayern Munich và đội tuyển Pháp, bất ngờ được nhắc đến như mục tiêu chuyển nhượng số một. Thậm chí, mức giá được dự đoán có thể chạm ngưỡng kỷ lục thế giới từ 200 đến 220 triệu euro.

Tuy nhiên, Real Madrid nhanh chóng đưa ra văn bản phản hồi quyết liệt. Trong thông cáo trên trang chủ, đội bóng khẳng định: “Real Madrid xin xác nhận rằng không hề có bất kỳ liên hệ trực tiếp hay gián tiếp nào với cầu thủ Michael Olise, người đại diện hoặc đội ngũ của anh ấy”. Câu lạc bộ nhấn mạnh các thông tin lan truyền thời gian qua là hoàn toàn không phù hợp với thực tế.

Bên cạnh việc phủ nhận thương vụ, Real Madrid còn đặc biệt đề cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Bayern Munich. Thông cáo nêu rõ sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau giữa hai câu lạc bộ là ưu tiên hàng đầu.

Theo quy tắc của đội bóng Hoàng gia, mọi sự quan tâm dành cho cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ đối tác phải được giải quyết trực tiếp giữa hai ban lãnh đạo trước khi tiến hành các bước tiếp theo.

Khoảnh khắc ít ai để ý của Olise Trong bàn thắng đầu tiên của Bayern Munich trong thất bại 4-5 trước PSG tại lượt đi bán kết Champions League 2025/26. Olise đã có cơ hội ghi bàn trên chấm luân lưu. Tuy nhiên, ngôi sao người Pháp hiểu rõ ai mới thật sự là người ''uy tín'' trong tình huống đó.