Gần 3 triệu lượt xem Messi ghi bàn giữa vòng vây 5 đối thủ

Lionel Messi tiếp tục khiến tất cả phải trầm trồ trong chiến thắng 2-0 của Argentina trước Áo tại lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026 ngày 23/6.

Khoảnh khắc gây sốt của Messi.

Đoạn video ghi lại bàn thắng thứ hai của siêu sao 39 tuổi từ góc quay trên khán đài nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, thu hút 3 triệu lượt xem trong thời gian ngắn. Điều khiến người xem kinh ngạc không chỉ là pha lập công, mà còn bởi Messi ghi bàn trong tình huống có tới 5 cầu thủ Áo vây quanh trong vùng cấm.

Phút 90+5, trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành đối phương, bóng tìm đến vị trí của Messi. Giữa vòng vây dày đặc, chủ nhân 8 Quả bóng vàng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Chỉ với vài nhịp xử lý gọn gàng, anh tung cú dứt điểm quyết đoán xuyên qua rừng chân hậu vệ, đưa bóng nằm gọn trong lưới và ấn định chiến thắng 2-0 cho Argentina.

Khoảnh khắc "1 chọi 5" ấy nhanh chóng được cộng đồng mạng ca ngợi như minh chứng khác cho đẳng cấp vượt thời gian của "El Pulga". Nhiều người cho rằng ngay cả khi bị bao vây bởi loạt cầu thủ đối phương, Messi vẫn luôn biết cách tạo khác biệt chỉ trong một khoảnh khắc.

Messi bình tĩnh lập cú đúp trong trận.

Trước đó, chính Leo phá vỡ thế cân bằng ở phút 38. Từ pha lên bóng bên cánh trái, Facundo Medina thực hiện đường căng ngang chính xác vào vùng cấm. Messi chọn vị trí khôn ngoan rồi tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Áo để mở tỷ số cho nhà đương kim vô địch thế giới.

Cú đúp vào lưới Áo giúp Messi nâng thành tích ghi bàn tại các kỳ World Cup lên con số 18, đồng thời tiếp tục dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 với 5 pha lập công sau hai trận.

Chiến thắng cũng giúp Argentina nối dài chuỗi bất bại tại World Cup lên 8 trận và nâng mạch thắng liên tiếp trên mọi đấu trường lên con số 9, qua đó khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Vết gợn duy nhất của M10 là pha đá hỏng trên chấm 11 m. Anh trở thành cầu thủ hỏng phạt đền ở thời gian thi đấu chính thức nhiều nhất lịch sử World Cup (3 lần). Đáng chú ý, những lần hỏng ăn của Leo trải dài ở 3 giải đấu gần nhất (2018, 2022 và 2026).

Messi hoàn tất cú đúp Argentina ấn định chiến thắng 2-0 trước tuyển Áo trong trận đấu thuộc lượt hai bảng J World Cup 2026 rạng sáng 23/6.