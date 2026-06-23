Yêu vợ như Messi

Lionel Messi tiếp tục khiến tất cả ngưỡng mộ không chỉ bởi những kỷ lục trên sân cỏ, mà còn vì cách anh dành tình yêu đặc biệt cho gia đình, nhất là người vợ Antonela Roccuzzo.

Thông điệp ngọt ngào giữa Messi và vợ sau trận thắng Áo.

Sau chiến thắng 2-0 của Argentina trước Áo ở lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026 sáng 23/6, Messi đi vào lịch sử khi vượt qua Miroslav Klose để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup.

Ngay sau cột mốc đáng nhớ , Antonela gửi tới chồng thông điệp đầy tự hào trên mạng xã hội: "Thật là một đặc ân khi được làm nên lịch sử một lần nữa và lần nữa. Em yêu anh".

Không lâu sau, Messi đáp lại bằng dòng bình luận ngắn gọn nhưng khiến người hâm mộ thích thú: "Te amo" (Yêu em). Giữa guồng quay căng thẳng của World Cup, siêu sao người Argentina vẫn không quên gửi lời yêu thương tới người phụ nữ đồng hành cùng anh suốt gần 3 thập kỷ.

Tình cảm gia đình còn được Messi thể hiện theo cách đặc biệt hơn trên sân cỏ. Tại World Cup 2026, đội trưởng Argentina sử dụng đôi giày adidas F50 Messi "El Último Tango" (Điệu tango cuối cùng), mẫu giày được xem như lời tri ân cho kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Đôi giày đặc biệt của Messi ở World Cup 2026.

Điểm đáng chú ý nằm ở những dòng chữ được in trên thân giày. Ngoài tên vợ Antonela, Messi còn khắc tên và ngày sinh của ba con trai Thiago, Mateo và Ciro. Những chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa ấy cho thấy gia đình luôn hiện diện bên cạnh anh trong từng trận đấu, từng khoảnh khắc của sự nghiệp.

Có lẽ chính sự đồng hành ấy trở thành nguồn động lực lớn cho Messi. Chỉ sau hai trận tại World Cup 2026, anh ghi tới 5 bàn thắng. Trước đó, số 10 lập hat-trick vào lưới Algeria, trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử ghi hat-trick tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đến trận gặp Áo, anh tiếp tục tỏa sáng với cú đúp để phá sâu kỷ lục ghi bàn World Cup.

Antonela và ba con cũng đang có mặt tại Mỹ để trực tiếp cổ vũ Messi. Khác với nhiều giải đấu lớn trước đây, gia đình lần này có thể đồng hành cùng anh xuyên suốt hành trình chinh phục World Cup.

Từ những đứa trẻ quen nhau tại thành phố Rosario đến gia đình nổi tiếng bậc nhất làng bóng đá thế giới, Messi và Antonela cùng nhau trải qua gần 30 năm gắn bó. Và giữa những kỷ lục, danh hiệu hay ánh hào quang sân cỏ, gia đình vẫn luôn là điểm tựa lớn nhất trong cuộc đời của đội trưởng tuyển Argentina.

Messi hoàn tất cú đúp Argentina ấn định chiến thắng 2-0 trước tuyển Áo trong trận đấu thuộc lượt hai bảng J World Cup 2026 rạng sáng 23/6.