10 sao trẻ tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2026

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1. Pau Cubarsi: Trung vệ 19 tuổi bùng nổ mạnh mẽ với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 96% (525 đường chuyền). Anh cùng Aymeric Laporte góp công giúp tuyển Tây Ban Nha giữ sạch lưới 6/7 trận, chỉ thủng lưới 1 bàn. Màn trình diễn đẳng cấp đưa ngôi sao thuộc biên chế Barcelona trở thành ứng viên số một cho danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất giải.
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2. Lamine Yamal: Dù không quá bùng nổ giống như tại EURO 2024, ngôi sao 19 tuổi vẫn là cái tên đáng chú ý nhất của Tây Ban Nha. Anh là ngòi nổ chính bên hành lang phải. Ở trận bán kết World Cup 2026 gặp Pháp, cầu thủ thuộc biên chế Barcelona mang về quả phạt đền góp phần giúp "La Roja" mở tỷ số.
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3. Johan Manzambi: Tiền vệ 20 tuổi là phát hiện thú vị của giải đấu khi ghi 3 bàn thắng và kiến tạo 2 lần sau 4 trận. Anh chơi bóng chững chạc, thể hiện khả năng kéo bóng xuất sắc. Đấy chính là lý do vì sao Aston Villa bỏ 70 triệu euro để chiêu mộ tuyển thủ Thụy Sĩ.
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4. Ayyoub Bouaddi: Mới 18 tuổi, Bouaddi làm say đắm người hâm mộ bằng màn trình diễn ấn tượng ở khu trung tuyến. Tiền vệ của Lille chơi bóng đĩnh đạc như một ông chủ thực thụ, giúp Morocco hiên ngang tiến vào top 8 đội mạnh nhất World Cup 2026. Nhiều ông lớn như Manchester City hay Manchester United sẵn sàng chiêu mộ anh.
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5. Yan Diomande: Chân chạy cánh 19 tuổi gây sốt toàn cầu tại World Cup 2026 nhờ lối đá giàu đột biến. Cầu thủ thuộc biên chế RB Leipzig được nhiều đội bóng lớn như Liverpool hay Arsenal theo đuổi ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.
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6. Antonio Nusa: Tại kỳ World Cup lịch sử của Na Uy, cầu thủ này rực sáng bên hành lang cánh trái. Ngôi sao thuộc biên chế RB Leipzig khuấy đảo mọi hàng phòng ngự bằng tốc độ xé gió, kiến tạo hàng loạt cơ hội ngon ăn cho Haaland lập công, đưa đội nhà tiến thẳng vào vòng tứ kết.
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7. Gustavo Puerta: Tiền vệ 22 tuổi sắm vai "động cơ vĩnh cửu" trong sơ đồ chiến thuật của Colombia. Với khả năng tranh chấp bền bỉ và chuyển trạng thái cực nhanh, anh giúp đội nhà áp đảo khu trung tuyến suốt vòng bảng, bước ra ánh sáng để trở thành ngôi sao được săn đón.
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8. Gilberto Mora: Là cầu thủ trẻ nhất giải đấu (17 tuổi), anh vượt qua áp lực khổng lồ để trở thành nhân tố chính trong lối chơi của nước chủ nhà Mexico. Tiền vệ tài hoa này làm nức lòng khán giả quê nhà bằng nhãn quan chiến thuật tốt. Tài năng sinh năm 2008 thu hút sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn sau giải đấu.
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9. Alex Freeman: Hậu vệ phải 21 tuổi có một giải đấu bùng nổ, biến hành lang của tuyển Mỹ thành mũi khoan lợi hại. Sức trẻ cùng nguồn năng lượng vô tận giúp ngôi sao thuộc biên chế Villarreal công thủ toàn diện, liên tục thực hiện những pha leo biên tốc độ.
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10. Kerim Alajbegovic: Ở tuổi 18, anh là niềm cảm hứng lớn nhất trong lối chơi của Bosnia & Herzegovina tại giải đấu năm nay. Tài năng thuộc biên chế Bayer Leverkusen liên tục làm khổ hàng thủ đối phương nhờ sự liều lĩnh, tốc độ cao và những tình huống đi bóng vặn sườn đầy táo bạo.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.