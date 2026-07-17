10 sao trẻ tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2026

4. Ayyoub Bouaddi: Mới 18 tuổi, Bouaddi làm say đắm người hâm mộ bằng màn trình diễn ấn tượng ở khu trung tuyến. Tiền vệ của Lille chơi bóng đĩnh đạc như một ông chủ thực thụ, giúp Morocco hiên ngang tiến vào top 8 đội mạnh nhất World Cup 2026. Nhiều ông lớn như Manchester City hay Manchester United sẵn sàng chiêu mộ anh.