10 ngôi sao gây thất vọng tại World Cup 2026

4. Neymar: World Cup 2026 của Neymar là một nốt trầm cay đắng khi anh phải loay hoay với những vấn đề liên quan đến chấn thương. Dù đóng góp một bàn trên chấm 11 m ở cuộc chạm trán Na Uy tại vòng 16 đội hôm 6/7, ngôi sao mang áo số 10 không thể giúp Brazil ngược dòng và phải chấp nhận thất bại với tỷ số chung cuộc 1-2.