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Thể thao World Cup 2026

10 ngôi sao gây thất vọng tại World Cup 2026

  • Thứ sáu, 17/7/2026 15:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bên cạnh những màn tỏa sáng rực rỡ, World Cup 2026 cũng chứng kiến sự sa sút đáng quên của hàng loạt ngôi sao quen mặt với người hâm mộ.

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1. Darwin Nunez: Ngôi sao mang áo số 9 trải qua một kỳ World Cup 2026 đầy thất vọng cùng tuyển Uruguay. Thi đấu 156 phút qua 3 trận vòng bảng, anh hoàn toàn "tàng hình" với số 0 tròn trĩnh ở cả bàn thắng lẫn kiến tạo. Phong độ chạm đáy của Nunez, đỉnh điểm là màn trình diễn tệ hại ở cuộc chạm trán Tây Ban Nha, khiến cựu sao Liverpool nhận vô số chỉ trích từ người hâm mộ.
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2. Federico Valverde: Dù mang băng đội trưởng, anh cùng các đồng đội đã có kỳ World Cup 2026 thất vọng khi không thể giúp Uruguay vượt qua vòng bảng. Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid thi đấu trọn vẹn cả 3 trận, tuy nhiên, dấu ấn của anh tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ là tương đối mờ nhạt.
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3. Cristiano Ronaldo: Mặc dù đóng góp 3 bàn thắng, kỳ World Cup 2026 của Cristiano Ronaldo vẫn kết thúc trong sự thất vọng lớn. Ở tuổi 41, CR7 cho thấy sự hụt hơi rõ rệt về mặt thể lực khi tịt ngòi trong 3/5 trận. Màn trình diễn thiếu ổn định của anh là một phần nguyên nhân khiến Bồ Đào Nha bất lực nhìn Tây Ban Nha tiễn về nước ngay vòng 16 đội (để thua với tỷ số 0-1).
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4. Neymar: World Cup 2026 của Neymar là một nốt trầm cay đắng khi anh phải loay hoay với những vấn đề liên quan đến chấn thương. Dù đóng góp một bàn trên chấm 11 m ở cuộc chạm trán Na Uy tại vòng 16 đội hôm 6/7, ngôi sao mang áo số 10 không thể giúp Brazil ngược dòng và phải chấp nhận thất bại với tỷ số chung cuộc 1-2.
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5. Son Heung-min: Trong bối cảnh Hàn Quốc bị loại ngay vòng bảng World Cup 2026, màn trình diễn của cựu cầu thủ Tottenham Hotspur cũng tệ chẳng kém. Anh không đóng góp bất cứ bàn thắng hay kiến tạo nào tại giải đấu năm nay.
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6. Lucas Paqueta: Được giao vai trò dẫn dắt hàng tiền vệ Brazil ở World Cup 2026, tuy nhiên, anh lại chơi chậm chạp và thiếu cảm giác bóng. Ở cuộc chạm trán Nhật Bản tại vòng 32 đội hôm 30/6, cựu tiền vệ West Ham thậm chí phải rời sân giữa chừng vì chấn thương.
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7. Christian Pulisic: Với tư cách là "Captain America" dẫn dắt đội chủ nhà Mỹ, cựu tiền vệ Chelsea chơi không thực sự ấn tượng. Anh đóng góp vỏn vẹn 1 đường kiến tạo sau 4 lần ra sân.
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8. Joshua Kimmich: Với tư cách đội trưởng, anh phải chịu một phần trách nhiệm cho thất bại cay đắng khi Đức bị loại khá sớm. Dù không hoàn toàn là lỗi cá nhân, sự nghiệp của tiền vệ này ở tuyển quốc gia lại trùng hợp một cách đáng buồn với chuỗi phong độ tồi tệ của "Die Mannschaft" suốt những năm qua.

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9. Bruno Fernandes: Dù vừa nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa Ngoại hạng Anh và mang theo vô vàn kỳ vọng, anh lại trải qua kỳ World Cup đáng quên. Dấu ấn đáng nhớ nhất của tiền vệ này chỉ là những cái vung tay đầy bất lực và 1 đường kiến tạo.
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10. Scott McTominay: Được kỳ vọng lớn khi giúp Scotland dự World Cup sau 28 năm, McTominay lại có giải đấu nhạt nhòa. Cựu cầu thủ Manchester United thi đấu thiếu hiệu quả tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ.
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Huy Trưởng

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