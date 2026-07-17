Enzo Fernandez tăng giá

Hai bàn thắng quan trọng tại World Cup 2026 không chỉ giúp Enzo Fernandez khẳng định vai trò trong màu áo Argentina mà còn khiến giá trị chuyển nhượng của tiền vệ này tăng vọt.

Enzo Fernandez tiếp tục tỏa sáng với bàn gỡ hòa quan trọng trước tuyển Anh, góp công đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026.

Theo AS, Enzo Fernandez đang trở thành một trong những cái tên được chú ý nhất sau vòng bán kết World Cup 2026. Tiền vệ của Chelsea liên tiếp ghi dấu ấn ở những thời điểm quyết định, qua đó thu hút sự quan tâm của hàng loạt ông lớn châu Âu trong kỳ chuyển nhượng hè.

Ở trận bán kết gặp tuyển Anh, Enzo ghi bàn gỡ hòa bằng cú sút xa đầy uy lực, mở ra màn ngược dòng 2-1 cho Argentina. Cú dứt điểm khiến Jordan Pickford không kịp phản ứng và trở thành bước ngoặt của trận đấu.

Đó không phải lần đầu Enzo sắm vai người hùng tại giải năm nay. Trước đó, ở vòng 16 đội gặp Ai Cập, tiền vệ 25 tuổi cũng ghi bàn thắng quyết định trong pha phản công ở những giây cuối cùng, giúp Argentina thắng nghẹt thở 3-2.

AS nhận định Enzo không phải mẫu cầu thủ thường xuyên ghi những bàn thắng quan trọng, nhưng anh luôn biết cách xuất hiện đúng lúc. Khả năng chớp thời cơ trở thành điểm mạnh giúp tiền vệ này khác biệt so với nhiều cầu thủ chơi cùng vị trí.

Những màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026 giúp Enzo Fernandez khẳng định đẳng cấp và đẩy giá trị chuyển nhượng lên một tầm cao mới.

Điều khiến Enzo được đánh giá cao không chỉ nằm ở những pha lập công. Trong suốt World Cup 2026, anh thể hiện sự đa năng hiếm có khi có thể đảm nhận nhiều vai trò ở tuyến giữa.

Khi cần, Enzo hoạt động như một tiền vệ con thoi, thường xuyên xâm nhập vòng cấm và hỗ trợ tấn công. Nhưng anh cũng có thể lùi sâu đảm nhận vai trò tổ chức, trở thành điểm trung chuyển trong lối chơi của Argentina.

Ở trận gặp tuyển Anh, Enzo được xem là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất trong giai đoạn Argentina giành lại quyền kiểm soát thế trận. Khả năng điều tiết, phân phối bóng và tạo nhịp của anh giúp đội bóng Nam Mỹ liên tục gây sức ép trước khi hoàn tất màn ngược dòng.

Tầm ảnh hưởng của Enzo tại World Cup 2026 gợi nhớ hành trình bốn năm trước tại Qatar. Khi đó, sự xuất hiện của tiền vệ này ở đội hình chính góp phần quan trọng giúp Lionel Messi cùng Argentina chinh phục chức vô địch thế giới.

Bên cạnh kỹ thuật, Enzo còn được đánh giá cao nhờ tinh thần chiến đấu và sự quyết liệt trong những trận đấu lớn. Chính sự kết hợp giữa khả năng sáng tạo, nền tảng thể lực và bản lĩnh thi đấu khiến anh trở thành một trong những tiền vệ toàn diện nhất hiện nay.

Chelsea đang định giá Enzo Fernandez khoảng 140 triệu euro. Đây là con số rất lớn, song nếu các đội bóng muốn sở hữu tiền vệ người Argentina, họ nhiều khả năng vẫn sẽ tìm cách ngồi vào bàn đàm phán với đại diện thành London sau khi World Cup khép lại.