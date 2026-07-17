Hành động gây tranh cãi của Enzo Fernandez

Tiền vệ thuộc biên chế Chelsea vừa gây chú ý khi đăng tải video sử dụng ca khúc "Wonderwall" sau khi Argentina đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1 tại bán kết World Cup 2026.

Bài đăng gây tranh cãi của Enzo. Ảnh: Instagram

Trên tài khoản Instagram cá nhân, ngôi sao thuộc biên chế Chelsea đăng tải một đoạn story ghi lại khoảnh khắc anh cùng Lionel Messi và Leandro Paredes đang cười rạng rỡ trong buổi tập hồi phục của đại diện Nam Mỹ.

Đáng chú ý, Enzo lồng ghép giai điệu ca khúc "Wonderwall" của ban nhạc Oasis vào bài đăng. Đây vốn là bản hùng ca gắn liền với mọi chiến thắng của đội tuyển Anh dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel tại kỳ World Cup lần này, được xem là biểu tượng kết nối giữa cầu thủ và người hâm mộ xứ sở sương mù.

Hành động sử dụng "vũ khí tinh thần" của đối thủ một cách đầy ẩn ý sau trận thắng tại bán kết World Cup 2026 lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ dư luận. Tuy nhiên, dường như nhận thấy tính chất nhạy cảm của sự việc giữa lúc căng thẳng giữa hai nền bóng đá đang lên cao, Enzo nhanh chóng rút lại động thái trên.

Chỉ vài phút sau khi đăng tải, tiền vệ thuộc biên chế Chelsea xóa đoạn video có nhạc và thay thế bằng chính bức ảnh đó nhưng ở phiên bản không có âm thanh.

Sự cố này được đánh giá là "đổ thêm dầu vào lửa" cho mối quan hệ vốn căng thẳng giữa hai đội tuyển. Trước đó, FIFA xác nhận việc Ủy ban Kỷ luật độc lập đang xem xét các báo cáo để quyết định án phạt cho hành vi đưa thông điệp chính trị vào sân cỏ của các cầu thủ Argentina.

Cảnh cầu thủ Argentina khiêu khích trước khi bị Bellingham tát vào đầu Hôm 16/7, Valentin Barco ăn mừng khiêu khích bàn thắng của Enzo Fernandez trước khi xảy ra xô xát với Jude Bellingham ở trận Argentina thắng Anh 2-1 thuộc bán kết World Cup 2026.