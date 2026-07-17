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Thể thao World Cup 2026

FIFA lên tiếng về màn ăn mừng gây tranh cãi của Argentina

  • Thứ sáu, 17/7/2026 05:48 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang xem xét các biện pháp kỷ luật đối với Argentina sau hành động giăng biểu ngữ gây tranh cãi ở trận thắng tuyển Anh với tỷ số 2-1.

Màn ăn mừng gây tranh cãi của tuyển Argentina sau trận thắng Anh.

Cụ thể, trong màn ăn mừng sau khi tiếng còi mãn cuộc trận bán kết World Cup 2026 vang lên, một vài cầu thủ bên phía đại diện Nam Mỹ bất ngờ giơ cao biểu ngữ có dòng chữ "Las Malvinas son Argentinas" (Quần đảo Falkland là của Argentina). Đây là thông điệp nhạy cảm liên quan đến quần đảo nằm ở Nam Đại Tây Dương.

Hôm thứ năm, người phát ngôn của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xác nhận Ủy ban Kỷ luật độc lập đang thu thập dữ liệu và phân tích các tình huống liên quan dựa trên Quy tắc Kỷ luật hiện hành. Tuyên bố chính thức nêu rõ: "Theo quy trình tiêu chuẩn, FIFA đang đánh giá các báo cáo trận đấu và xem xét các tình tiết trước khi quyết định các bước xử lý tiếp theo".

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới, mọi hình thức thông điệp chính trị, tôn giáo hoặc cá nhân đều bị nghiêm cấm hiển thị trong các trận đấu bóng đá quốc tế. Hành động kể trên có thể khiến các cầu thủ liên quan và Hiệp hội Bóng đá Argentina (AFA) phải đối mặt với nhiều hình thức trừng phạt, từ phạt hành chính đến đình chỉ thi đấu.

Hiện tại, phía đại diện Nam Mỹ vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc. Thầy trò Lionel Scaloni đang tập trung tối đa chuẩn bị cho trận chung kết World Cup 2026 gặp đội tuyển Tây Ban Nha, diễn ra vào 2h sáng ngày 20/6 tới.

Highlights Argentina 2-1 Anh Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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