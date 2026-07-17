FIFA lên tiếng về màn ăn mừng gây tranh cãi của Argentina

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Màn ăn mừng gây tranh cãi của tuyển Argentina sau trận thắng Anh.
Cụ thể, trong màn ăn mừng sau khi tiếng còi mãn cuộc trận bán kết World Cup 2026 vang lên, một vài cầu thủ bên phía đại diện Nam Mỹ bất ngờ giơ cao biểu ngữ có dòng chữ "Las Malvinas son Argentinas" (Quần đảo Falkland là của Argentina). Đây là thông điệp nhạy cảm liên quan đến quần đảo nằm ở Nam Đại Tây Dương.
Hôm thứ năm, người phát ngôn của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xác nhận Ủy ban Kỷ luật độc lập đang thu thập dữ liệu và phân tích các tình huống liên quan dựa trên Quy tắc Kỷ luật hiện hành. Tuyên bố chính thức nêu rõ: "Theo quy trình tiêu chuẩn, FIFA đang đánh giá các báo cáo trận đấu và xem xét các tình tiết trước khi quyết định các bước xử lý tiếp theo".
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.