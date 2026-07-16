Khoảnh khắc World Cup: 'Ngả mũ' với Messi và Argentina

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Trận bán kết hai World Cup 2026 giữa Anh và Argentina diễn ra vào 2h ngày 16/7. Hiệp một diễn ra đầy quyết liệt với 19 pha phạm lỗi, 0 cú sút trúng đích, liên tục bị xé nhỏ bởi những màn tranh chấp gay gắt ở khu vực trung lộ. Cả Anh và Argentina kìm chân nhau trong cuộc chiến thể lực căng thẳng, đầy toan tính mà không bên nào chiếm được ưu thế rõ rệt.