Khoảnh khắc World Cup: 'Ngả mũ' với Messi và Argentina

Trận bán kết hai World Cup 2026 giữa Anh và Argentina diễn ra vào 2h ngày 16/7. Hiệp một diễn ra đầy quyết liệt với 19 pha phạm lỗi, 0 cú sút trúng đích, liên tục bị xé nhỏ bởi những màn tranh chấp gay gắt ở khu vực trung lộ. Cả Anh và Argentina kìm chân nhau trong cuộc chiến thể lực căng thẳng, đầy toan tính mà không bên nào chiếm được ưu thế rõ rệt.
Bước ngoặt trận đấu đến ở đầu hiệp hai. Phút 55, Anthony Gordon mở tỷ số cho tuyển Anh sau pha phối hợp bài bản của "Tam Sư". Đón đường tạt bóng chuẩn xác từ Morgan Rogers, anh di chuyển thông minh, lẻn ra sau lưng hậu vệ Nahuel Molina để dứt điểm một chạm tinh tế hạ gục Emiliano Martinez.
Nhận bàn thua, Argentina dồn lên tấn công và được đền đáp ở phút 85. Đại diện Nam Mỹ gỡ hòa 1-1 nhờ siêu phẩm của Enzo Fernandez. Nhận bóng từ Lionel Messi, tiền vệ này tự tin tung cú sút xa đầy kỹ thuật từ cự ly khoảng 25 m, khiến thủ môn Jordan Pickford hoàn toàn bó tay.
Phút 90+2', Lautaro Martinez ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1, đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026. Đón quả tạt đẳng cấp từ Lionel Messi, tiền đạo thuộc biên chế Inter Milan đánh đầu cận thành hạ gục Pickford, hoàn tất cú ngược dòng ngoạn mục. Bàn thắng quý giá dập tắt mọi hy vọng của tuyển Anh, giúp nhà đương kim vô địch tiến thẳng tới trận tranh ngôi vương với Tây Ban Nha vào rạng sáng ngày 20/7.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ trên sân chia hai nửa vui buồn. Tuyển Anh dù vượt lên dẫn trước vẫn không thể bảo toàn được lợi thế và đành chấp nhận kết quả cay đắng. "Tam Sư" sẽ chạm trán tuyển Pháp tại trận tranh hạng ba World Cup 2026 diễn ra vào sáng 19/4 tới.
Cảm xúc vỡ òa của Messi sau khi kết thúc trận đấu. Anh tạm thời vươn lên dẫn đầu trong danh sách Chiếc giày vàng World Cup 2026 với 8 bàn thắng và 4 kiến tạo. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Argentina vào đến trận chung kết của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Siêu sao 39 tuổi sắm vai "kiến trúc sư" với cú đúp kiến tạo giúp Argentina ngược dòng hạ tuyển Anh với tỷ số 2-1. Thống kê 96 lần chạm bóng và 10 pha rê bóng thành công minh chứng cho đẳng cấp khác biệt của anh. Messi một lần nữa tỏa sáng đúng lúc, trực tiếp đưa nhà đương kim vô địch tiến vào chung kết World Cup 2026 để bảo vệ ngôi vương.
Những quyết định thay người của Thomas Tuchel cũng gây ra những phản ứng trái chiều.Việc rút Gordon ra sân để thay bằng Ezri Konsa nhằm bảo toàn tỷ số 1-0 vô tình nhường thế trận cho Argentina. Lối chơi phòng ngự lùi sâu quá sớm khiến "Tam sư" mất đi sức phản công, tạo cơ hội cho đại diện Nam Mỹ dồn ép. Hệ quả là hai bàn thua muộn, biến toan tính của ông thành một thảm họa chiến thuật.
Kane có một trận đấu đáng quên khi hoàn toàn bị hàng thủ Argentina cô lập. Suốt 90 phút, thủ quân tuyển Anh chỉ có 26 lần chạm bóng và không một lần hiện diện trong vòng cấm đối phương. Với 0 cú sút trúng đích và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) vỏn vẹn 0,02, anh hoàn toàn mất hút trên hàng công.
Khán đài sân Atlanta như nổ tung bởi sự cuồng nhiệt của các cổ động viên Argentina. Những biểu ngữ in hình Diego Maradona và Messi xuất hiện trang trọng, tượng trưng cho niềm tin vào các huyền thoại. Bầu không khí lễ hội rực rỡ này trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp đoàn quân Albiceleste lội ngược dòng thành công.