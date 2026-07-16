Messi là 'phù thủy bóng đá', nhưng Argentina vẫn gây tranh cãi

Argentina cho thấy sức mạnh đáng sợ để vào chung kết World Cup, nhưng những màn khiêu khích và cách ăn mừng gây tranh cãi tiếp tục khiến họ trở thành đội bóng khó được yêu mến.

Messi kiến tạo cả hai bàn thắng, nhưng Argentina cũng gây tranh cãi bởi những màn va chạm và cách ăn mừng sau trận bán kết với tuyển Anh.

Trong 10 phút cuối trận bán kết với tuyển Anh sáng 16/7, Argentina phô diễn toàn bộ sức mạnh của nhà đương kim vô địch. Họ liên tục dồn ép đối thủ, khai thác sự thụ động của hàng thủ Anh bằng những pha phối hợp sắc bén, những quả tạt chính xác và khả năng dứt điểm lạnh lùng.

Hai bàn thắng của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez giúp Argentina hoàn tất màn ngược dòng 2-1, giành quyền vào chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp. Đó là lời khẳng định rõ ràng cho bản lĩnh của đội bóng luôn biết cách vượt qua thời điểm khó khăn nhất.

Nhưng bên cạnh vẻ đẹp trong lối chơi, Argentina một lần nữa để lộ mặt khác: sự gai góc, những màn va chạm và cách hành xử dễ gây tranh cãi.

Khi Argentina vừa đẹp vừa gai góc

Trong hiệp một, tuyển Anh có cảm giác như đang đối đầu với một tập thể luôn sẵn sàng đẩy trận đấu đến giới hạn. Chỉ trong khoảng 15 phút đầu, Alexis Mac Allister có tình huống va chạm với Elliot Anderson, Leandro Paredes liên tục gây sức ép lên Jude Bellingham, còn Giuliano Simeone không ít lần tranh chấp quyết liệt với Jordan Pickford trong các pha bóng cố định.

Những hành động ấy khiến người xem nhớ lại hình ảnh quen thuộc của Argentina: mạnh mẽ, khó chịu và luôn biết cách tạo ra sự căng thẳng.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là một phần của câu chuyện. Sau khi Anthony Gordon đưa tuyển Anh vượt lên, Argentina lập tức thay đổi.

Từ một đội bóng thiên về tranh chấp, họ trở thành tập thể giàu tính sáng tạo và kiểm soát. Những phút cuối trận cho thấy vì sao Argentina vẫn là một trong những đội bóng đáng sợ nhất thế giới.

Argentina thể hiện hai bộ mặt trước tuyển Anh: quyết liệt trong tranh chấp và bùng nổ khi có cơ hội kiểm soát thế trận.

Thất bại này là nỗi đau lớn với tuyển Anh, bởi họ vẫn dẫn trước đến phút 85. Nhưng Argentina xứng đáng chiến thắng nhờ khả năng phản ứng mạnh mẽ và sự kiên định với cách chơi của mình. Điều đáng tiếc là Messi và các đồng đội không phải lúc nào cũng thể hiện được hình ảnh ấy.

Sau trận đấu, một số cầu thủ Argentina tiếp tục gây tranh cãi khi giương biểu ngữ liên quan đến vấn đề chủ quyền quần đảo Falkland/Malvinas. Hành động này bị xem là vi phạm quy định của FIFA về việc đưa thông điệp chính trị vào sân bóng.

HLV Lionel Scaloni cố gắng giải thích theo hướng tích cực khi nhấn mạnh tinh thần chiến đấu của đội tuyển. "Chúng tôi là một tập thể đặc biệt. Đó không phải sự kiêu ngạo, mà là trái tim. Chiếc áo này xứng đáng nhận được mọi nỗ lực có thể", ông nói.

Song, thông điệp ấy phần nào bị lu mờ bởi cách các cầu thủ Argentina biến chiến thắng thành dịp khơi lại một câu chuyện lịch sử nhạy cảm.

Messi kéo Argentina lên, nhưng cái bóng tranh cãi vẫn còn đó

Sự khác biệt lớn nhất giữa Argentina và tuyển Anh nằm ở một cái tên: Lionel Messi. Ở tuổi 39, Messi không còn chơi bóng theo cách từng khiến cả thế giới kinh ngạc trong màu áo Barcelona. Anh không liên tục bứt tốc, không thường xuyên rê bóng qua nhiều cầu thủ, nhưng vẫn biết cách xuất hiện đúng thời điểm.

Trước tuyển Anh, Messi không ghi bàn, nhưng lại là nhân vật quyết định. Hai đường kiến tạo cho Enzo Fernandez và Lautaro Martinez giúp Argentina hoàn tất màn lội ngược dòng.

Bản lĩnh giúp Argentina vào chung kết World Cup 2026, nhưng lối chơi giàu tiểu xảo và những hành động sau trận tiếp tục tạo nên nhiều tranh luận.

Tám bàn thắng và bốn kiến tạo tại World Cup 2026 tiếp tục cho thấy giá trị của số 10. Anh không còn là cầu thủ kiểm soát mọi khoảnh khắc, mà trở thành người tạo ra khoảnh khắc quan trọng nhất.

Chính vì vậy, Argentina vẫn là đội bóng có sức hút đặc biệt. Người hâm mộ yêu mến họ vì tinh thần chiến đấu, vì tình yêu dành cho Messi và vì khả năng tạo ra những trận đấu giàu cảm xúc.

Nhưng cũng chính cá tính mạnh ấy khiến họ nhiều lần trở thành tâm điểm tranh luận. Argentina có thể khiến khán giả trung lập bị cuốn vào những màn trình diễn đầy cảm xúc. Họ có thể chơi thứ bóng đá đẹp mắt, thể hiện bản lĩnh và tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ. Dù vậy, Argentina cũng dễ khiến đối thủ khó chịu bởi những màn khiêu khích, tranh cãi và sự nhiệt tình đôi khi vượt quá giới hạn.

Trong bóng đá, hiếm có đội bóng nào vừa được ngưỡng mộ vừa gây tranh luận nhiều như Argentina hiện tại. Messi là thiên tài giúp họ chạm tới những cột mốc lịch sử. Nhưng xung quanh anh, Argentina vẫn là một tập thể đầy cá tính, nơi vẻ đẹp và sự gai góc luôn tồn tại song song.