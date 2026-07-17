16 đội tranh tài ở VCK giải bóng đá công nhân 2026

Vòng chung kết Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 chính thức khai mạc sáng 17/7, quy tụ 16 đội bóng xuất sắc nhất cả nước.

Những trận cầu sôi động mở màn VCK Giải Bóng đá công nhân 2026.

Giải đấu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Báo Điện tử Tuổi Trẻ tổ chức, với sự đồng hành chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Trước đó, gần hai tháng tranh tài ở hai vòng loại khu vực Bắc và Nam đã xác định 16 đại diện góp mặt tại vòng chung kết từ tổng số 48 đội bóng đến từ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành và doanh nghiệp trên cả nước.

Các đội tham dự gồm: Công đoàn Hà Nội, Công đoàn Hải Phòng, Công đoàn Bắc Ninh 2, Công đoàn Bắc Ninh 3, Công đoàn Quảng Ninh, Công đoàn Công thương Việt Nam 1, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn PETRO Việt Nam, Công đoàn Quảng Ngãi, Công đoàn Gia Lai, Công đoàn Đồng Nai 2, Công đoàn Đồng Nai 3, Công đoàn Đồng Nai 4, SACOMBANK, Công đoàn Xây lắp Dầu khí miền Nam TP.HCM và Công đoàn Thành Thắng Thăng Long TP.HCM.

Vòng chung kết diễn ra từ ngày 16 đến 19/7 tại sân vận động Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. HCM). Mười sáu đội được chia thành bốn bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Các đội thắng tiếp tục bước vào bán kết và chung kết để tranh ngôi vô địch.

Ban tổ chức cho biết tổng giá trị giải thưởng của mùa giải năm nay là 900 triệu đồng. Đội vô địch nhận 200 triệu đồng cùng cúp, đội á quân nhận 150 triệu đồng, hạng ba nhận 100 triệu đồng và hạng tư nhận 50 triệu đồng.

Ngoài các giải thưởng tập thể, ban tổ chức còn trao các danh hiệu cá nhân gồm Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc nhất, cùng các giải Đội thi đấu fair-play, Đội cổ động ấn tượng nhất và Tổ trọng tài xuất sắc nhất.