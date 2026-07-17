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Thể thao World Cup 2026

Con số trùng hợp trong màn thay người của Argentina

  • Thứ sáu, 17/7/2026 14:02 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Chi tiết trùng hợp liên quan đến màn thay người của HLV Lionel Scaloni trong trận Argentina thắng 2-1 trước Anh tại bán kết World Cup 2026 đang gây bàn tán.

Bức ảnh thay người gây sốt của Argentina.

Khi Argentina vẫn bị tuyển Anh dẫn trước 1-0 và gặp nhiều bế tắc, HLV Scaloni quyết định tung Rodrigo De Paul, Nicolas Otamendi và Gonzalo Montiel vào sân. Đáng chú ý, cư dân mạng phát hiện chi tiết trùng hợp bất thường về số áo của ba cầu thủ này.

Cụ thể, số áo của De Paul và Otamendi lần lượt là 7 và 19. Ghép lại, hai con số tạo thành 19/7, đúng ngày diễn ra trận chung kết World Cup 2026 theo giờ địa phương, nơi Argentina sẽ chạm trán Tây Ban Nha để bảo vệ ngôi vô địch.

Với Montiel, cầu thủ này mang áo số 4. Đây là con số này được nhiều CĐV xem là điềm báo cho danh hiệu World Cup thứ tư trong lịch sử của "Albiceleste" nếu họ đánh bại Tây Ban Nha ở trận đấu cuối cùng.

Thực tế trên sân cho thấy những sự thay đổi của HLV Scaloni đã khiến cục diện trận đấu xoay chuyển hoàn toàn. Enzo Fernandez ghi bàn gỡ hòa bằng cú sút xa đẹp mắt trước khi Lautaro Martínez ấn định chiến thắng 2-1 ở những phút cuối, đưa Argentina lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong trận chung kết World Cup.

Những con số kể trên chỉ mang tính trùng hợp và không có giá trị chuyên môn. Tuy nhiên, trong bầu không khí cuồng nhiệt tại World Cup, chi tiết thú vị này càng khiến người hâm mộ Argentina thêm tin vào cơ hội vô địch của đội nhà.

Highlights Argentina 2-1 Anh Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Duy Luân

Argentina Argentina world cup 2026

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