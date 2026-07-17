Con số trùng hợp trong màn thay người của Argentina

Chi tiết trùng hợp liên quan đến màn thay người của HLV Lionel Scaloni trong trận Argentina thắng 2-1 trước Anh tại bán kết World Cup 2026 đang gây bàn tán.

Bức ảnh thay người gây sốt của Argentina.

Khi Argentina vẫn bị tuyển Anh dẫn trước 1-0 và gặp nhiều bế tắc, HLV Scaloni quyết định tung Rodrigo De Paul, Nicolas Otamendi và Gonzalo Montiel vào sân. Đáng chú ý, cư dân mạng phát hiện chi tiết trùng hợp bất thường về số áo của ba cầu thủ này.

Cụ thể, số áo của De Paul và Otamendi lần lượt là 7 và 19. Ghép lại, hai con số tạo thành 19/7, đúng ngày diễn ra trận chung kết World Cup 2026 theo giờ địa phương, nơi Argentina sẽ chạm trán Tây Ban Nha để bảo vệ ngôi vô địch.

Với Montiel, cầu thủ này mang áo số 4. Đây là con số này được nhiều CĐV xem là điềm báo cho danh hiệu World Cup thứ tư trong lịch sử của "Albiceleste" nếu họ đánh bại Tây Ban Nha ở trận đấu cuối cùng.

Thực tế trên sân cho thấy những sự thay đổi của HLV Scaloni đã khiến cục diện trận đấu xoay chuyển hoàn toàn. Enzo Fernandez ghi bàn gỡ hòa bằng cú sút xa đẹp mắt trước khi Lautaro Martínez ấn định chiến thắng 2-1 ở những phút cuối, đưa Argentina lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong trận chung kết World Cup.

Những con số kể trên chỉ mang tính trùng hợp và không có giá trị chuyên môn. Tuy nhiên, trong bầu không khí cuồng nhiệt tại World Cup, chi tiết thú vị này càng khiến người hâm mộ Argentina thêm tin vào cơ hội vô địch của đội nhà.

Highlights Argentina 2-1 Anh Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.