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Thể thao World Cup 2026

Trọng tài bật khóc khi được giao bắt trận chung kết World Cup 2026

  • Thứ sáu, 17/7/2026 16:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhận tin được FIFA giao bắt chính trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina, ông Slavko Vincic không thể giấu được cảm xúc.

Trọng tài Vincic bật khóc khi được giao nhiệm vụ ở trận quan trọng nhất World Cup 2026. Ảnh: Video FIFA.

FIFA xác nhận trọng tài người Slovenia, Vincic sẽ điều khiển trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina trên sân MetLife (New York/New Jersey) vào rạng sáng 20/7.

Ngay trong buổi phân công nhiệm vụ, vị vua áo đen 46 tuổi không kìm được nước mắt khi biết mình được chọn cho trận đấu lớn nhất giải.

Đoạn video do FIFA đăng tải ghi lại khoảnh khắc Vincic xúc động bật khóc giữa phòng họp. Các đồng nghiệp lập tức đứng dậy ôm và vỗ tay chúc mừng ông sau khi quyết định được công bố.

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút gần 4 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận từ người hâm mộ trên toàn thế giới.

Không ít CĐV đánh giá đây là phần thưởng xứng đáng dành cho trọng tài Slovenia sau nhiều năm làm việc ở các giải đấu hàng đầu châu Âu và thế giới. Nhiều ý kiến cũng kỳ vọng kinh nghiệm của Vincic sẽ giúp trận chung kết diễn ra công bằng, hạn chế những tranh cãi về công tác điều hành.

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Tổ trọng tài điều hành trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina. Ảnh: FIFA.

Ở trận đấu quyết định ngôi vô địch, Vincic sẽ được hỗ trợ bởi hai trợ lý đồng hương Tomaz Klancnik và Andraz Kovacic, trong khi Adham Makhadmeh (Jordan) đảm nhận vai trò trọng tài thứ tư.

Đây sẽ là lần thứ tư trọng tài Vincic làm nhiệm vụ tại World Cup 2026. Trước đó, ông từng cầm còi trận Brazil hòa Morocco 1-1 ở vòng bảng, Algeria thắng Jordan 2-1 tại bảng J và Mexico vượt qua Ecuador 2-0 ở vòng 1/16.

Trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ diễn ra lúc 2h ngày 20/7 trên sân MetLife. Bên cạnh cuộc cạnh tranh giữa hai đội bóng mạnh nhất giải, màn thể hiện của tổ trọng tài cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi đây là trận đấu khép lại kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử.

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Đào Trần

World Cup Tomaz Klancnik Andraz Kovacic Slavko Vincic World Cup 2026 Argentina Tây Ban Nha chung kết

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