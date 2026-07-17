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Thể thao

Jhon Duran sắp đổi CLB lần thứ 4

  • Thứ sáu, 17/7/2026 17:57 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Jhon Duran đàm phán để gia nhập Benfica theo dạng cho mượn, chỉ 18 tháng sau khi rời Aston Villa và trải qua hàng loạt bến đỗ khác nhau.

Benfica sớm mở các cuộc thương thảo với Al Nassr nhằm đưa chân sút 22 tuổi đến sân Da Luz trong mùa giải 2026/27. Nếu thương vụ hoàn tất, đây sẽ là CLB thứ 4 mà Duran khoác áo chỉ trong vòng một năm rưỡi, đồng thời là đội bóng chuyên nghiệp thứ 7 trong sự nghiệp.

A Bola cho biết Al Nassr không còn xem Duran là một phần trong kế hoạch và cho phép anh tìm kiếm bến đỗ mới. Benfica theo dõi tiền đạo này từ lâu, đặc biệt sau màn đối đầu giữa đôi bên tại vòng play-off Champions League mùa trước.

Một yếu tố thuận lợi khác là Giám đốc Thể thao Mario Branco, người từng đưa Duran tới Fenerbahce, hiện chuyển sang làm việc cho Benfica. Về phía Duran, gia nhập Benfica được xem là cơ hội để anh tìm lại phong độ và khẳng định giá trị tại môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu.

Duran từng nổi lên trong màu áo Aston Villa sau khi chuyển đến từ Chicago Fire vào đầu năm 2023. Tiền đạo người Colombia ghi 20 bàn sau 78 trận dưới thời Unai Emery, qua đó lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng tại châu Âu.

Tháng 1/2025, Duran quyết định chuyển sang Al Nassr trong thương vụ trị giá khoảng 71 triệu bảng cùng mức lương được cho là lên tới 17 triệu bảng mỗi năm. Tuy nhiên, thời gian tại Saudi Arabia không kéo dài như kỳ vọng.

Sau khi ghi 8 bàn sau 13 trận, Duran lần lượt được đem cho Fenerbahce rồi Zenit Saint Petersburg mượn. Anh ghi 5 bàn trong 21 trận cho đại diện Thổ Nhĩ Kỳ trước khi chuyển sang Nga ở kỳ chuyển nhượng mùa đông và có thêm 2 pha lập công sau 9 lần ra sân.

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Minh Nghi

Duran Duran

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