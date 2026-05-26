Duran tự tay phá hỏng sự nghiệp?

Jhon Duran từng được xem là tương lai của bóng đá Colombia, nhưng chỉ trong chưa đầy hai năm, tiền đạo này đánh mất vị trí tại đội tuyển và bị gạch tên khỏi World Cup 2026.

Bóng đá hiện đại luôn đầy những ngã rẽ khó hiểu. Nhưng hành trình của Jhon Duran trong khoảng hơn một năm qua vẫn khiến nhiều người cảm thấy tiếc nhiều hơn trách.

Bởi cách đây không lâu, tiền đạo người Colombia còn là một trong những cầu thủ trẻ được săn đón nhất Premier League.

Tại Aston Villa, Duran không phải ngôi sao đá chính thường xuyên. Tuy nhiên, anh tạo ra dấu ấn rất đặc biệt với vai trò “siêu dự bị”. Tốc độ, sức mạnh, sự bùng nổ và khả năng tạo đột biến giúp tiền đạo này trở thành quân bài thay người cực kỳ khó chịu.

Đó cũng là thời điểm nhiều CLB lớn tại châu Âu bắt đầu chú ý đến Duran. Thế rồi mọi thứ đổi hướng quá nhanh.

Ở tuổi 22, Duran từ chối các lời đề nghị tại châu Âu để chuyển sang Al-Nassr với mức lương khoảng 20 triệu euro mỗi mùa. Về mặt tài chính, đó rõ ràng là bước tiến lớn. Nhưng về chuyên môn, quyết định ấy nhanh chóng để lại quá nhiều dấu hỏi.

Chỉ 6 tháng sau khi bỏ ra 75 triệu euro để chiêu mộ Duran, Al-Nassr đã đẩy anh sang Fenerbahce theo dạng cho mượn. Một cầu thủ trẻ thường cần sự ổn định để phát triển. Duran lại bắt đầu rơi vào vòng xoáy dịch chuyển liên tục.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, tiền đạo Colombia ghi 5 bàn sau 21 trận. Đó không phải con số quá tệ với một cầu thủ trẻ cần thời gian thích nghi. Tuy nhiên, màn trình diễn ấy rõ ràng không đủ để thuyết phục Al-Nassr. Đến tháng 2/2026, đội bóng Saudi Arabia chấm dứt hợp đồng cho mượn với Fenerbahce và tiếp tục gửi Duran sang Zenit.

Chỉ trong thời gian ngắn, tiền đạo này lần lượt đi qua Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ rồi Nga. Mỗi nơi là một môi trường bóng đá khác nhau, một nhịp độ khác nhau và một hệ thống chiến thuật khác nhau.

Đó không phải hành trình lý tưởng cho một cầu thủ mới 22 tuổi. Điều đáng tiếc nhất nằm ở chỗ Duran từng có vị trí rất rõ ràng tại Aston Villa.

Premier League khắc nghiệt, nhưng cũng là môi trường giúp cầu thủ trẻ trưởng thành nhanh nhất nếu đủ khả năng cạnh tranh. Duran từng cho thấy anh có thể tạo ảnh hưởng ở giải đấu ấy. Anh có chỗ đứng, có giá trị chuyển nhượng cao và có sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn. Nhưng Duran rời khỏi quỹ đạo đó quá sớm.

Không ai có quyền phán xét lựa chọn tài chính của một cầu thủ. Bóng đá chuyên nghiệp luôn đi cùng những quyết định liên quan đến tiền bạc và tương lai cá nhân. Tuy nhiên, câu chuyện của Duran thêm một lần cho thấy việc phát triển sự nghiệp ở tuổi trẻ đôi khi quan trọng không kém những con số trên hợp đồng.

Bóng đá đỉnh cao không chỉ cần tài năng. Nó còn đòi hỏi sự kiên nhẫn, tính ổn định và một môi trường phù hợp để cầu thủ trẻ trưởng thành từng bước. Duran dường như đánh mất điều đó sau khi rời Aston Villa.

Tại Zenit, anh chỉ chơi 9 trận trước khi rời đội “vì lý do cá nhân”. Đến tháng 5/2026, HLV tuyển Colombia xác nhận Duran sẽ không tham dự World Cup. Đó là kết thúc buồn cho một giai đoạn lao dốc quá nhanh.

Từ một trong những tài năng triển vọng nhất Colombia, Duran giờ trở thành ví dụ điển hình cho sự nghiệp chệch hướng khi còn rất trẻ.

Điều khiến người ta tiếc không nằm ở chuyện Duran thất bại tại một CLB nào đó. Điều đáng tiếc nhất là cảm giác anh đánh mất con đường phát triển của mình quá sớm, trong lúc đáng ra vẫn phải còn đang đi lên.