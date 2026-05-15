Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Sự nghiệp của Jhon Duran chạm đáy

  • Thứ sáu, 15/5/2026 06:46 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Jhon Duran tiếp tục xin tạm nghỉ tại CLB thứ 3 chỉ trong vòng 1 năm, khiến sự nghiệp đầy hứa hẹn rơi vào vòng xoáy bất ổn.

Sự nghiệp của Duran lao dốc sau khi rời Aston Villa.

Theo thông báo từ Zenit Saint Petersburg, đội bóng Nga chấp thuận để chân sút người Colombia tạm rời đội bởi lý do cá nhân. Thời điểm trở lại chưa được xác định.

Ở tuổi 22, Duran khoác áo tới 6 CLB chuyên nghiệp khác nhau. Sở hữu phong cách thi đấu giàu năng lượng cùng khả năng tạo đột biến cao, Duran nhanh chóng ghi dấu ấn tại Aston Villa.

Duran thường ghi những bàn thắng đẹp mắt ở các trận cầu lớn. Chính anh lập công vào lưới Liverpool trong mùa giải giúp Aston Villa giành vé dự Champions League, trước khi tiếp tục khiến cả châu Âu chú ý với siêu phẩm vào lưới Bayern Munich.

Tuy nhiên, sự nghiệp của tiền đạo này bắt đầu chệch hướng sau khi chuyển sang Al Nassr để sát cánh cùng Cristiano Ronaldo năm 2025. Duran chỉ chơi 13 trận tại Saudi Pro League trước khi liên tiếp bị đem cho mượn.

Điểm dừng chân tiếp theo ở Fenerbahce cũng không suôn sẻ. Anh gặp rắc rối cả về phong độ lẫn kỷ luật tại Thổ Nhĩ Kỳ. Duran từng khiến HLV Jose Mourinho nổi giận vì đến muộn trong chuyến tập huấn tiền mùa giải.

Sau thời gian nhạt nhòa ở Thổ Nhĩ Kỳ, tiền đạo người Colombia tiếp tục được đẩy sang Zenit theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, anh chỉ ghi được 1 bàn sau 6 lần ra sân tại giải VĐQG Nga trước khi xin tạm nghỉ.

Dù sở hữu tài năng không thể phủ nhận, Duran cho thấy dấu hiệu mất phương hướng khi liên tục thay đổi môi trường thi đấu. Ở tuổi 22, sự nghiệp của cựu sao Aston Villa còn rất dài, nhưng con đường trở lại đỉnh cao trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.

Fenerbahce nhìn nhầm vào Jhon Duran

Một phát biểu thẳng thắn của cựu Giám đốc Thể thao Fenerbahce kéo câu chuyện Jhon Jader Duran trở lại tâm điểm, không phải vì bàn thắng hay phong độ, mà vì những điều phía sau ánh đèn sân cỏ.

18:00 14/2/2026

Sự nghiệp của Duran lao dốc vì ham tiền

Từ một cầu thủ trẻ đầy triển vọng tại Premier League, Duran giờ chuyển sang Nga thi đấu để cứu vãn sự nghiệp khi mới ở tuổi 22.

20:00 4/2/2026

7 'bom xịt' tệ nhất lịch sử kỳ chuyển nhượng giữa mùa

Dusan Vlahovic, Jhon Duran bị coi là những thương vụ "ném tiền qua cửa sổ" của Juventus và Al Nassr.

16:00 3/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Jhon Duran Mourinho Jhon Duran

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Thu mon PSG duoc treo thuong hinh anh

Thủ môn PSG được treo thưởng

2 giờ trước 11:31 15/5/2026

0

Thủ môn Matvey Safonov của PSG đang trở thành tâm điểm chú ý trước trận chung kết Champions League với Arsenal vào ngày 30/5.

Ac mong chan thuong cua Mitoma hinh anh

Ác mộng chấn thương của Mitoma

2 giờ trước 11:29 15/5/2026

0

Tiền vệ Kaoru Mitoma của tuyển Nhật Bản vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng chấn thương trước khi chuẩn bị tranh tài tại một giải đấu lớn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý