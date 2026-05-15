Sự nghiệp của Jhon Duran chạm đáy

Jhon Duran tiếp tục xin tạm nghỉ tại CLB thứ 3 chỉ trong vòng 1 năm, khiến sự nghiệp đầy hứa hẹn rơi vào vòng xoáy bất ổn.

Sự nghiệp của Duran lao dốc sau khi rời Aston Villa.

Theo thông báo từ Zenit Saint Petersburg, đội bóng Nga chấp thuận để chân sút người Colombia tạm rời đội bởi lý do cá nhân. Thời điểm trở lại chưa được xác định.

Ở tuổi 22, Duran khoác áo tới 6 CLB chuyên nghiệp khác nhau. Sở hữu phong cách thi đấu giàu năng lượng cùng khả năng tạo đột biến cao, Duran nhanh chóng ghi dấu ấn tại Aston Villa.

Duran thường ghi những bàn thắng đẹp mắt ở các trận cầu lớn. Chính anh lập công vào lưới Liverpool trong mùa giải giúp Aston Villa giành vé dự Champions League, trước khi tiếp tục khiến cả châu Âu chú ý với siêu phẩm vào lưới Bayern Munich.

Tuy nhiên, sự nghiệp của tiền đạo này bắt đầu chệch hướng sau khi chuyển sang Al Nassr để sát cánh cùng Cristiano Ronaldo năm 2025. Duran chỉ chơi 13 trận tại Saudi Pro League trước khi liên tiếp bị đem cho mượn.

Điểm dừng chân tiếp theo ở Fenerbahce cũng không suôn sẻ. Anh gặp rắc rối cả về phong độ lẫn kỷ luật tại Thổ Nhĩ Kỳ. Duran từng khiến HLV Jose Mourinho nổi giận vì đến muộn trong chuyến tập huấn tiền mùa giải.

Sau thời gian nhạt nhòa ở Thổ Nhĩ Kỳ, tiền đạo người Colombia tiếp tục được đẩy sang Zenit theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, anh chỉ ghi được 1 bàn sau 6 lần ra sân tại giải VĐQG Nga trước khi xin tạm nghỉ.

Dù sở hữu tài năng không thể phủ nhận, Duran cho thấy dấu hiệu mất phương hướng khi liên tục thay đổi môi trường thi đấu. Ở tuổi 22, sự nghiệp của cựu sao Aston Villa còn rất dài, nhưng con đường trở lại đỉnh cao trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.