Từ một cầu thủ trẻ đầy triển vọng tại Premier League, Duran giờ chuyển sang Nga thi đấu để cứu vãn sự nghiệp khi mới ở tuổi 22.

Duran từng được kỳ vọng trở thành mũi nhọn kế thừa trong kế hoạch dài hạn của Al Nassr.

Theo AS, Jhon Duran sắp cập bến Zenit St. Petersburg (giải VĐQG Nga), theo dạng cho mượn. Zenit sẽ chi trả một phần lương, phần còn lại do Al Nassr đảm nhận, kèm theo điều khoản mua đứt khoảng 35 triệu euro nếu muốn.

Trước đó, có tin đồn Duran chuyển đến Lille (Ligue 1, Pháp), nhưng thương vụ này đổ bể. Chỉ mới hai năm trước, Duran còn khiến cả Ngoại hạng Anh phát cuồng. Đầu năm 2023, anh gia nhập Aston Villa với mức phí khoảng 14,75 triệu bảng.

Tại Villa Park, Duran nhanh chóng tỏa sáng chỉ trong thời gian ngắn. Tháng 10/2024, anh ký hợp đồng mới dài hạn với Aston Villa, nhưng chỉ hơn 3 tháng sau, Duran bất ngờ chuyển sang Al Nassr (Saudi Pro League) với mức phí kỷ lục khoảng 64 triệu bảng (tương đương 77 triệu euro cộng thêm phụ phí).

Chuyển đến Al Nassr, Duran nhận thu nhập khổng lồ, hơn 335.000 bảng/tuần. Nhưng chỉ sáu tháng sau bản hợp đồng đình đám, chân sút trẻ người Colombia phải rời đi để gia nhập Fenerbahce theo dạng cho mượn.

Duran từng tỏa sáng tại Aston Villa.

Theo nhiều nguồn tin, Duran không chỉ chịu áp lực từ sự cạnh tranh khốc liệt về chuyên môn, mà còn gặp khó vì Ronaldo không hài lòng với sự thiếu chuyên nghiệp và lối sống có phần phóng túng của Duran.

Tại Fenerbahce, Duran cũng không thể hiện phong độ ổn định và gặp vấn đề với huấn luyện viên. Đến đầu năm 2026, tình hình càng tệ hơn. Fenerbahce và Duran sau đó thỏa thuận chấm dứt hợp đồng cho mượn sớm.

Thay vì tiếp tục ở châu Âu hoặc trở lại Al Nassr, Duran giờ chuyển hướng sang giải VĐQG Nga. Từ một cầu thủ trẻ đầy triển vọng tại Premier League, giải đấu danh giá nhất thế giới, sự nghiệp của Duran sa sút nhanh chóng chỉ sau hai năm.

Marca bình luận sự nghiệp của Duran đang bị "hủy hoại" vì chạy theo tiền bạc và lối sống có phần phóng túng, từ bỏ cơ hội phát triển ở môi trường cạnh tranh cao để chọn các hợp đồng tài chính hấp dẫn hơn.

Thay vì xây dựng nền tảng vững chắc tại Anh hoặc các giải đấu hàng đầu châu Âu khác, Duran liên tục di chuyển đến những giải đấu ít danh tiếng hơn, khiến giá trị và triển vọng lâu dài của anh giảm sút đáng kể.

Hành trình hiện tại của Duran là bài học về việc cân bằng giữa tiền bạc và sự phát triển sự nghiệp trong bóng đá hiện đại. Ở tuổi còn rất trẻ, anh vẫn có thể lấy lại phong độ, nhưng con đường hiện tại đang khiến nhiều người tiếc nuối cho một tài năng từng hứa hẹn.

