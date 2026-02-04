Hành vi đáng ngờ của trọng tài bắt trận Barcelona

Một làn sóng tranh cãi đang bùng lên tại Tây Ban Nha sau trận đấu giữa Barcelona và Albacete, khi người hâm mộ cho rằng trọng tài Jose Munuera Montero đã có phản ứng "đáng ngờ" ở những giây cuối trận.

Trọng tài Montero gây tranh cãi vì hành động ăn mừng hụt.

Theo các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ở tình huống Albacete tổ chức tấn công phút bù giờ cuối cùng và cú dứt điểm có vẻ như sắp trở thành bàn gỡ hòa khi bóng vượt qua tầm kiểm soát của thủ thành Joan Garcia.

Munuera Montero bị bắt gặp giơ hai tay lên với biểu cảm vui mừng, nhưng nhanh chóng rụt tay lại khi Gerard Martin đánh đầu cản phá. Hình ảnh này khiến không ít CĐV cho rằng trọng tài "ăn mừng hụt" khi tưởng đội nhà ghi bàn.

Sự việc càng gây chú ý khi thống kê quá khứ của Munuera Montero với Barcelona được đào lại. Trọng tài này cầm còi 32 trận có Barca góp mặt, trong đó đội bóng xứ Catalonia giành 23 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ thua 6 trận. Con số này không mang tính kết luận, nhưng đủ để làm dấy lên nghi ngờ trong bối cảnh nhạy cảm.

Những tranh cãi quanh Munuera Montero không phải lần đầu xuất hiện. Ở vòng 1 La Liga 2025/26, ông từng bị chỉ trích dữ dội sau một trận đấu mà giới chuyên môn đánh giá là điều hành thiếu nhất quán.

Khi đó, Barcelona ghi bàn thứ hai trong tình huống đáng lẽ trận đấu phải bị tạm dừng do Antonio Raillo gặp chấn thương nghiêm trọng, nhưng trọng tài không thổi còi kịp thời.

Cũng trong trận đấu đó, Mallorca chịu thiệt hại lớn với việc Morlanes và Muriqi lần lượt bị truất quyền thi đấu, cuối cùng nhận thất bại 0-3 trước Barca.

Trở lại với trận Barcelona gặp Albacete, phản ứng của Munuera Montero ở phút cuối đang trở thành tâm điểm chỉ trích, không chỉ vì cảm xúc bị cho là "không phù hợp", mà còn vì nó diễn ra trong bối cảnh niềm tin vào công tác trọng tài tại La Liga đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Cho đến lúc này, chưa có giải thích chính thức nào từ phía trọng tài hay ban tổ chức. Nhưng với những gì đã và đang diễn ra, Munuera Montero rõ ràng sẽ tiếp tục là cái tên bị soi kỹ trong thời gian tới, khi ranh giới giữa cảm xúc cá nhân và sự trung lập của người cầm còi một lần nữa bị đặt lên bàn cân.