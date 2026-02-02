Barcelona liên tiếp đón hung tin

Sự thận trọng của Barcelona với Raphinha và chấn thương nghiêm trọng của Marc-Andre ter Stegen đặt đội bóng xứ Catalonia trước những bài toán nhân sự đáng lo ngại trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Barcelona xác nhận Raphinha sẽ không góp mặt ở trận tứ kết Cúp Nhà vua gặp Albacete vào ngày 4/2 do gặp tình trạng quá tải cơ. Theo thông báo chính thức từ CLB, tiền đạo người Brazil bị quá tải ở cơ khép chân phải và được cho nghỉ hoàn toàn mang tính phòng ngừa.

Barcelona dự kiến thời gian hồi phục của Raphinha vào khoảng một tuần.

Barca không muốn mạo hiểm với Raphinha trước giai đoạn quan trọng của mùa giải. Ảnh: Reuters.

Raphinha phải rời sân ngay sau hiệp một trong chiến thắng 3-1 trước Elche cuối tuần qua. HLV Hansi Flick cho biết đây là quyết định đã được tính toán từ trước. "Chúng tôi biết Raphinha chỉ chơi 45 phút rồi rời sân. Cậu ấy ổn, chỉ hơi mệt", Flick nói sau trận.

Dù vậy, thông báo của CLB cho thấy Raphinha nhiều khả năng cũng vắng mặt ở vòng La Liga cuối tuần gặp Real Mallorca, trước khi hướng tới mục tiêu kịp bình phục cho chuyến làm khách trên sân Girona vào giữa tháng.

Trong khi đó, nỗi lo lớn hơn của Barcelona đến từ chấn thương của Marc-Andre ter Stegen. Thủ môn người Đức dính chấn thương trong trận đấu giữa Girona và Real Oviedo tại La Liga, và đang đối mặt nguy cơ phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Theo Jijantes, Ter Stegen có dấu hiệu rách gân kheo, thậm chí không loại trừ khả năng phải phẫu thuật. Những đánh giá ban đầu cho rằng Ter Stegen có thể phải nghỉ khoảng hai tháng.

Ter Stegen có thể sớm bị trả về Barca. Ảnh: Reuters.

Trong kịch bản xấu nhất, nếu thời gian hồi phục kéo dài, anh thậm chí có thể sớm trở lại Barcelona thay vì tiếp tục thi đấu cho Girona theo dạng cho mượn.

Ter Stegen mới chuyển sang Girona hồi tháng 1, sau khi mất vị trí bắt chính tại Barcelona dưới thời Hansi Flick, với mục tiêu được ra sân thường xuyên để nuôi hy vọng cạnh tranh suất số một của tuyển Đức tại World Cup 2026.

Hiện thủ môn 31 tuổi sẽ tiếp tục trải qua các cuộc kiểm tra y tế chuyên sâu để xác định chính xác mức độ chấn thương.

Với Barcelona, việc vừa phải xoay vòng hàng công vì Raphinha, vừa đối diện nguy cơ mất Ter Stegen trong thời gian dài, đang khiến bức tranh nhân sự trở nên kém sáng hơn ở giai đoạn quyết định của mùa giải.